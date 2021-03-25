Рэперша Alyona Alyona заболела коронавирусом
Украинский рэп-исполнительница Alyona Alyona заболела COVID-19. Впрочем, болезнь у нее проходит почти бессимптомно, а узнала она о ней случайно.
Источник:ТСН
В эфире программы "Завтрак с 1+1" Alyona Alyona сообщила, что сначала думала, что это обычная простуда, поскольку у нее часто бывает гайморит. Только для собственного любопытства она сдала ПЦР-тест.
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Единственное, что у меня часто гайморит, у меня хроническое течение болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа. Просто был постоянно набухший нос. Был и был, думаю, пойду себя проверю. На седьмой день проверилась, о, "корона", добрый день,
– рассказала рэперша.
Певица также поделилась, что вкус и обоняние нее также исчезали, но только на пять дней. В целом проявления болезни у нее начались на 10 день. Началось все с потери обоняния, а затем в нее увидели 15% воспаление легких. "Все как-то на потом", – добавила артистка. Сейчас Alyona Alyona находится дома на самоизоляции и не теряет оптимизма.
Кто из украинских звезд еще заболел коронавирусом?
Только за март на опасную болезнь COVID-19 заболели:
- продюсер Игорь Кондратюк;
- телеведущая Лилия Ребрик;
- лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец;
- ведущий Егор Гордеев;
- жена Александра Скичко – Елизавета Юрушева;
- звезда шоу "Холостячка" и актриса – Ксения Мишина.
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