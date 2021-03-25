Украинский рэп-исполнительница Alyona Alyona заболела COVID-19. Впрочем, болезнь у нее проходит почти бессимптомно, а узнала она о ней случайно.

В эфире программы "Завтрак с 1+1" Alyona Alyona сообщила, что сначала думала, что это обычная простуда, поскольку у нее часто бывает гайморит. Только для собственного любопытства она сдала ПЦР-тест.

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Единственное, что у меня часто гайморит, у меня хроническое течение болезни обычно, были какие-то такие сопельки и отек носа. Просто был постоянно набухший нос. Был и был, думаю, пойду себя проверю. На седьмой день проверилась, о, "корона", добрый день,

– рассказала рэперша.

Певица также поделилась, что вкус и обоняние нее также исчезали, но только на пять дней. В целом проявления болезни у нее начались на 10 день. Началось все с потери обоняния, а затем в нее увидели 15% воспаление легких. "Все как-то на потом", – добавила артистка. Сейчас Alyona Alyona находится дома на самоизоляции и не теряет оптимизма.

Кто из украинских звезд еще заболел коронавирусом?

Только за март на опасную болезнь COVID-19 заболели:

Стоит добавить, что за последние сутки в Украине заболели коронавирусом 16 669 человек – это самый высокий показатель с начала эпидемии в стране. К сожалению, умерли от осложнений болезни 362 пациентов. Это уже третьи сутки подряд, когда фиксируют наибольшую суточную смертность среди пациентов с COVID-19.