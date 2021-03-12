Известная группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ почти месяц гастролировала по городам Украины. Концерт в Энергодаре артистам пришлось отменить из-за плохого самочувствия лидера коллектива Сергея Танчинца. В пятницу, 12 марта, у него подтвердили коронавирус.

В середине февраля популярная группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отправилась в тур по Украине с новой концертной программой "Лучшее". До июня музыканты планировали посетить более 18 городов, однако уже в четверг, 11 марта, отменили концерт в Энергодаре. Дело в том, что у фронтмена была повышенная температура, озноб и сильная головная боль, поэтому он решил не подвергать публику опасности и дождаться результата ПЦР-теста. Он оказался положительным.

Важно Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ отменил концерт из-за состояния здоровья

Сергей Танчинец заразился коронавирусом

Несмотря на то, что экспресс-тест на COVID-19 показал отрицательный результат, ПЦР-тест подтвердил опасения певца. Из-за болезни лидера группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ поставила концертный тур на паузу и перенесла все ближайшие концерты, а исполнитель отправился на больничный.

У Сергея Танчинца диагностировали COVID-19. Мы вынуждены перенести предварительно ближайшие концерты. Наша встреча обязательно состоится, как только Сергей выздоровеет. Ждем нашей встречи, берегите себя,

– говорится в сообщении.

Так, музыканты надеются возобновить гастроли сразу после выздоровления Сергея Танчинца, однако новые даты пока не объявляют. Известно лишь то, что выступление коллектива в Энергодаре состоится только 12 мая, а в Северодонецке, Броварах, Чернигове и Черкассах – в апреле.

Добавим, из-за сильных снегопадов по всей Украине выступления БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в Ровно оказались под угрозой. Из снежной ловушки коллектив спасли чрезвичайники, вытянув грузовик с оборудованием из снежного заноса. Стоит отметить, что карантинные ограничения и новые вспышки коронавируса не пугали музыкантов, ведь осенью они снимали клип на песню "Моя земля" в самом сердце Львова, распевая перед большой толпой.