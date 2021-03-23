Одна из самых популярных итальянских инфлюэнсеров Кьяра Ферраньи во второй раз стала мамой. Отцом ребенка является популярный итальянский рэпер и муж Fedez. У 33-летней fashion-блогера и 31 летнего исполнителя родилась девочка.

Заметкой о рождении ребенка Кьяра Ферраньи поделилась в своем инстараме. "23 марта 2021 года. Наша победа Виктория", – написала в сети звездная мамочка.

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Похожим снимком в инстаграме поделился звездный папа и отец девочки Fedez.

Что известно о второй беременности Ферраньи?

О своей второй беременности блогерша сообщила миловидным кадром, на котором ее сын Лео держал снимок ультразвукового исследования.

Наша семья становится больше. Лео станет старшим братом,

– написала Ферраньи в посте.

Впоследствии Кьяра Ферраньи сняла видео с мужем и сыном Лео. В нем она спрашивает сына, кто родится у мамы, на что он ответил: "Девочка". Также Кьяра забавно подписала ролик: "Лео хочет сообщить вам всем: это не динозавр, это девочка!".

Что известно об отношениях Кьяры Ферраньи и рэпера Fedez

Итальянские знаменитые супруги начали встречаться в 2016 году. 6 мая 2017 года во время концерта в рамках тура "Comunisti col Rolex", рэпер сделал предложение руки и сердца любимой.



Предложение Fedez

У звездной пары 19 марта 2018 года родился первенец Лео, который уже стал настоящей звездой соцсетей и покорил сердца миллионной армии поклонников.

Уже 1 сентября 2018 года популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэппера Fedez. Свадьбу влюбленных назвали "итальянской королевской свадьбой".