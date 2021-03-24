Жена популярного певца Дзидзьо, певица SLAVIA дала откровенное интервью, в котором рассказала об отношениях с мужем. Она поделилась, что думала о том, что рядом может быть другой.

Певица SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) в очередной раз откровенно рассказала об отношениях с мужем. Она призналась, что у них был сложный период.

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SLAVIA о другом мужчине

"Когда я переехала в Киев, оставила во Львове свою вокальную студию, маленькую квартиру, которую мы вместе обживали. Здесь было съемное жилье, мне не хотелось встречаться с друзьями, в компаниях я чувствовала себя одинокой. Мне хотелось быть возле мужчины", – поделилась женщина.

Ярослава добавила, что ей не хватало семейного тепла. У нее был морально очень сложный период. Дзидзьо этого не понимал: "Он, как всегда, спешил. Говорил, чтобы шла куда-то с девчонками. Объясняла, что мне этого не нужно, хочу с ним".

Тогда рыдала в подушку. Когда Михаил спал, закрывалась, чтобы никто не слышал. Понимала, что в будущем может быть расставание. В тот момент понимала, если не сложится, то и хорошо. Будет что-то еще, что может быть лучше,

– призналась SLAVIA.

Интервью SLAVIA: смотрите видео онлайн