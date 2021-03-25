Актриса Эшли Тисдейл впервые стала мамой: трогательное фото
Известная американская певица и актриса Эшли Тисдейл впервые стала мамой. У звезды и ее мужа Кристофера Френча родилась дочь. Пара поделилась первым снимком крохи.
Источник:инстаграм Эшли Тисдейл
35-летняя американская актриса и певица Эшли Тисдейл стала мамой впервые. О счастливой вести она известила день назад, а первенец родился 23 марта, во вторник.
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Эшли Тисдейл стала мамой
Эшли Тисдейл объявила пол ребенка: звезда и ее муж Кристофер Френч стали счастливыми родителями дочери. Малютку назвали Джупитер Айрис. Также певица поделилась первым черно-белым фото девочки, где показала ее маленькую ручку.
С радостной новостью звезду поздравило множество знаменитостей, среди которых Эмма Робертс, Лиа Мишель, Сара Гайлер и многие другие.
Что известно о беременности Эшли Тисдейл
- В середине сентября 2020 года знаменитость обнародовала трогательную фотосессию с мужем, на которой позировала в очаровательном белом платье. Взгляд Кристофера сначала был устремлен на любимую, а потом на ее беременный животик. Так звезда сообщила о том, что скоро станет мамой.
- Она не скрывала радости от особого состояния, поэтому часто публиковала миловидные фото с округлым животом. Стоит отметить, что кроха стала первенцем для обоих родителей.
- Добавим, что Эшли Тисдейл уже давно не снимается в кино: последняя лента с ее участием вышла еще в 2013 году. Впоследствии звезда занялась музыкой, но пока отложила карьерные дела на потом.
Отношения Эшли Тисдейл и Кристофера Френча
- Эшли и Кристофер начали встречаться в конце 2012 года.
- Через восемь месяцев после этого влюбленные объявили о своей помолвке.
- Свадьбу актриса и музыкант сыграли в сентябре 2014 года. Этот день они назвали лучшим в жизни.
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