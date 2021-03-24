Дочь принцессы Анны Зара – в третий раз стала матерью. 39-летняя женщина родила мальчика от мужа Майка Тиндолла. У супругов уже есть две дочери – шестилетняя дочь Мия и двухлетняя Лена.

О рождении долгожданного мальчика стало известно сегодня, 24 марта. А сам мальчик родился в воскресенье, 21 марта. Такую информацию сообщил пресс-секретарь бывшего регбиста Майка Тиндолла.

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Информацию о рождении мальчика Майк лично обнародовал в своем твиттере. Во время онлайн-включения он признался, что стал многодетным отцом.

Что известно о беременности Зары Тиндолл?

Ранее внучка Елизаветы II рассказывала, что перенесла два выкидыша после рождения старшей дочери в 2014 году и стала первой королевской особой, которая открыто рассказала о таком опыте. В декабре 2020 года она и ее муж признались, что ожидают появление третьего ребенка. Майк Тиндолл тогда не скрывал, что очень хочет, чтобы родился мальчик. Сейчас семья живет в имении принцессы Анны.



Семья Зары и Майка Тиндолл / Фото Getty Images

Отметим, что о пережитом выкидыше рассказала осенью 2020 года и Меган Маркл. Это произошло в июле, когда она на руках держала своего первого сына Арчи. Меган и ее мужу принцу Гарри (тоже внуку Елизаветы II) удалось успешно забеременеть второй раз и сейчас они ожидают появление девочки, которая должна родиться летом.

Что следует знать о семье Елизаветы II?

У королевы и принца Филиппа родилось четверо детей: Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард.

Все дети создали семьи и поэтому у Елизаветы появилось шестеро внуков: Гарри, Уильям, Беатрис, Евгения, Зара, Луиза, Джеймс и Питер.

Также у британской королевы есть 10 правнуков.



Елизавета II с правнуками, внуком Джеймсом (слева) и внучкой Луизой (самая высокая девочка) / Фото Getty Images