Сергей Жадан сделал прививку от коронавируса: сеть взорвалась негодованием
Все больше публичных людей вакцинируются от коронавируса. Вслед за Русланой, Аллой Мазур прививку от COVID-19 сделал писатель Сергей Жадан. Это не на шутку возмутило сеть. Пользователи убеждены, что "для простых смертных вакцина недоступна".
Источник:инстаграм Сергея Жадана
О вакцинации Сергей Жадан рассказал на личных страницах в социальных сетях. Художник опубликовал фото, сделанное во время процедуры в кабинете врача, и призвал украинцев делать прививки от коронавируса, если они имеют такую возможность.
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Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность,
– лаконично написал писатель.
Реакция сети на вакцинацию Сергея Жадана
За час сообщение общественного активиста прокомментировали несколько сотен пользователей. Большинство из них возмущены, что вместо того, чтобы вакцинировать медицинских работников, военнослужащих в зоне проведения ООС, пожилых людей и лиц, относящихся к группам риска, прививки делают медийным персонам. По мнению фолловеров Сергея Жадана, его совет по возможности выглядит, как откровенная насмешка.
- Во времена, когда вакцина доступна только избранным, пост выглядит как насмешка;
- Вы врач или военнослужащий? К какой категории относитесь?
- По блату? Мы вот в очередь записались, но пока в ней очень далеко;
- Если честно, такой совет выглядит немного как издевательство. Ведь для простых смертных вакцина недоступна;
- Спасибо за популяризацию того, чего нет! Это и есть настоящий постмодернизм.
На некоторые гневные комментарии пользователей фейсбука Сергей Жадан ответил. Писатель отметил, что вместе с ним "в больнице в очереди были женщины, ветераны, полицейские". Он не стал рассказывать, как чувствует себя после вакцинации, написав: "Пока происходит прекрасный интеллектуальный разговор с корреспондентами этой страницы".
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