Все больше публичных людей вакцинируются от коронавируса. Вслед за Русланой, Аллой Мазур прививку от COVID-19 сделал писатель Сергей Жадан. Это не на шутку возмутило сеть. Пользователи убеждены, что "для простых смертных вакцина недоступна".

О вакцинации Сергей Жадан рассказал на личных страницах в социальных сетях. Художник опубликовал фото, сделанное во время процедуры в кабинете врача, и призвал украинцев делать прививки от коронавируса, если они имеют такую возможность.

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Провакцинировался. И вам советую, если есть возможность,

– лаконично написал писатель.

Реакция сети на вакцинацию Сергея Жадана

За час сообщение общественного активиста прокомментировали несколько сотен пользователей. Большинство из них возмущены, что вместо того, чтобы вакцинировать медицинских работников, военнослужащих в зоне проведения ООС, пожилых людей и лиц, относящихся к группам риска, прививки делают медийным персонам. По мнению фолловеров Сергея Жадана, его совет по возможности выглядит, как откровенная насмешка.

Во времена, когда вакцина доступна только избранным, пост выглядит как насмешка;

Вы врач или военнослужащий? К какой категории относитесь?

По блату? Мы вот в очередь записались, но пока в ней очень далеко;

Если честно, такой совет выглядит немного как издевательство. Ведь для простых смертных вакцина недоступна;

Спасибо за популяризацию того, чего нет! Это и есть настоящий постмодернизм.

На некоторые гневные комментарии пользователей фейсбука Сергей Жадан ответил. Писатель отметил, что вместе с ним "в больнице в очереди были женщины, ветераны, полицейские". Он не стал рассказывать, как чувствует себя после вакцинации, написав: "Пока происходит прекрасный интеллектуальный разговор с корреспондентами этой страницы".