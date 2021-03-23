Украинская актриса, главная героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина подхватила коронавирус. У знаменитости пропал вкус, сейчас она находится дома на самоизоляции.

Ксения Мишина сообщила об инфицировании в понедельник, 22 марта, в инстаграм-сториз. Днем звезда снимала видео, где рассказывала о съемках, а уже вечером поделилась, что у нее COVID-19.

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Ксения Мишина подхватила COVID-19

Актриса обнародовала ролики, которые сняла на кухне. Она ела редиску, однако отметила, что если бы не видела ее, то не поняла бы, что именно ест. У Ксении пропал вкус. Судя по видео, Мишина переносит болезнь в легкой форме.

Знаменитость сообщила, что 14 дней будет на самоизоляции дома. Вместе с ней остаются сын Платон и возлюбленный Александр Эллерт.

Также Ксения добавила, что поклонники желают ей как можно скорее выздороветь, а кое-кто отмечает, что она наконец сможет отдохнуть от насыщенных рабочих дней.

Ксения Мишина заболела коронавирусом: смотрите видео онлайн

Отметим, за сутки 22 марта в Украине выявили 11 476 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев – в Одесской (1122), м. Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.