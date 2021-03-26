Эмма Стоун впервые стала мамой, – СМИ
Знаменитая американская актриса Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккари стали родителями впервые. Ребенок появился на свет еще 13 марта, о чем сообщают источники.
Источник:TMZ
Известная американская актриса Эмма Стоун и ее муж, режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккари стали родителями. Источники, близкие к паре, сообщили о рождении первенца.
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Эмма Стоун стала мамой
В издании отметили, что ребенок Стоун и Маккари родился еще 13 марта, около 2 недель назад. Пара не рассекретила имя и пол новорожденного малыша, а также официально не прокомментировала новость. Поэтому детали пока неизвестны.
Что известно о беременности Эммы Стоун
5 января 2021 года сеть потрясла новость о том, что актриса ожидает рождения первенца. В частности, по сети разлетелись фотографии, сделанные папарацци. Звезду сфотографировали во время прогулки. Она надела светлый комбинезон, который подчеркнул ее округлый животик.
Отношения Эммы Стоун и Дэйва Маккари
- Около 3 лет назад начался роман американского комика, писателя и режиссера шоу Saturday Night Live Дэйва Маккари и актеры Эммы Стоун.
- Однако влюбленные скрывали личную жизнь и не рассказывали о своих отношениях официально.
- Все-таки пара решила подтвердить слухи об их романе во время общего выхода. Это произошло на премии SAG Awards в Лос-Анджелесе.
- В конце 2019 года Дэйв сделал предложение любимой. Во время выходов пары их видели с обручальными кольцами, поэтому, вероятно, что они тайно поженились.
- Добавим, что новоиспеченные супруги и в дальнейшем держат счастье подальше от посторонних глаз.
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