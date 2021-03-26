Знаменитая американская актриса Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккари стали родителями впервые. Ребенок появился на свет еще 13 марта, о чем сообщают источники.

Известная американская актриса Эмма Стоун и ее муж, режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв Маккари стали родителями. Источники, близкие к паре, сообщили о рождении первенца.

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Эмма Стоун стала мамой

В издании отметили, что ребенок Стоун и Маккари родился еще 13 марта, около 2 недель назад. Пара не рассекретила имя и пол новорожденного малыша, а также официально не прокомментировала новость. Поэтому детали пока неизвестны.

Что известно о беременности Эммы Стоун

5 января 2021 года сеть потрясла новость о том, что актриса ожидает рождения первенца. В частности, по сети разлетелись фотографии, сделанные папарацци. Звезду сфотографировали во время прогулки. Она надела светлый комбинезон, который подчеркнул ее округлый животик.

Отношения Эммы Стоун и Дэйва Маккари