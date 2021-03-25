Британский принц Гарри не теряет времени в США и ищет подработку. После устройства на пост главного исполнительного директора в фирме BetterUp, что в Калифорнии, он нашел вторую работу. Он вошел в комиссию Института Аспена по борьбе с дезинформацией.

Туда принца Гарри пригласили как филантропа и основателя его с Меган Маркл общественной организации Archewell. Он стал одним из 14 членов комиссии института и в обязанности монарха будет входить участие в заседаниях комиссии. Там он будет работать неполный рабочий день. Какая зарплата будет у внука Елизаветы II – неизвестно.

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Как я уже говорил, в современном цифровом мире мы столкнулись с лавиной дезинформации, которая мешает ясно мыслить и понимать мир, в котором мы живем как отдельной личности, так и обществу в целом. Я считаю, что это гуманитарная проблема, и она требует многосторонней реакции со стороны правозащитников, представителей средств массовой информации, академических исследователей, а также лидеров правительства и гражданского общества,

– прокомментировал новое назначение Гарри, добавив, что ждет работу по установлению контроля над "информационным беспорядком".

Касательно первой работы, то принц Гарри 23 марта сообщил, что со следующего дня официально станет главным исполнительным директором в фирме BetterUp, занимающейся коучингом и психическим здоровьем. Он не будет выполнять офисной работы, а будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье.

Что известно об организации Archewell?

После переезда в США, супруги Меган Маркл и принц Гарри больше не будут жить за налоги жителей Великобритании, а будут получать средства в основном с помощью собственной общественной организации, названной в честь их сына Арчи – Archewell. Официально они ее запустили в декабре 2020 года.

Организация включает в себя два коммерческих бренды – Archewell Audio, под которым пара выпускает свои подкасты на Spotify, и Archewell Productions – платформа по производству контента для стримингового сервиса Netflix.

Недавно пара отказалась от использования своей королевской монограммы на главной странице организации. Теперь их эмблема будет состоять из сочетания латинских букв A и W.

Недавно Меган Маркл и принц Гарри наняли голливудского продюсера Бена Браунинга руководителем контента для Archewell Productions и Archewell Audio.



Эмблемы фонда Archewell раньше и сейчас / Скриншот с сайта