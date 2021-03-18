Жена известного шоумена, телеведущего и пародиста, который теперь стал главой Черкасской областной госадминистрации, Александра Скичко – Елизавета Юрушева – заболела коронавирусом. Она рассказала, что сначала инфекцию обнаружили у дочери Даны.

Елизавета Юрушева присоединилась к числу тех знаменитостей, которые подхватили COVID-19. В публикации она рассказала свою историю, связанную с болезнью.

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Елизавета Юрушева заболела COVID-19

Женщина рассказала, что все началось в воскресенье, 14 марта. Тогда она была в пути на дебютный Public Talk в Черкассах. Елизавете позвонила мама и сообщила, что у ее дочери Даны поднялась температура.

Это была как раз та ситуация, которой я боялась. Очень переживаю за родителей, за то, как они перенесут болезнь в своем возрасте,

– поделилась жена Скичко.

Елизавета приняла решение срочно возвращаться в Киев. Именно из-за этого она не попала на запланированную встречу.

На следующее утро мы все сдали анализы, тесты. У Даны обнаружили коронавирус, у нее есть антитела. Мой тест отрицательный, но понимаю, что из-за усталости тоже заболею. В понедельник вечером поднялась температура, во вторник сдала повторный тест, и он показал положительный результат,

– рассказала Юрушева.

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"Из-за этого я пропустила наши благотворительные чтения в поддержку животных, но получила нереальное удовольствие, наблюдая за ними в сториз и на фото. Невероятно благодарна всем, кто пришел, участвовал и поддержал нас", – написала в публикации Елизавета.

Юрушева призналась, что, когда заболел сын Даниэль, она сразу вспоминала все плохое, что слышала относительно коронавируса. Для того, чтобы отвлечься от дурных мыслей, женщина придумала историю, что эта болезнь нужна для отдыха, переосмысления, чтения. Этот период она стремится воспринимать только с позитивом.

Да, конечно, в первые дни это не совсем удавалось, потому что была температура, слабость и общее состояние не для развлечений. Но сегодня чувствую себя уже намного лучше и настроена решительно – не позволю COVID-19 захватить мой разум,

– подчеркнула Елизавета.

"Вот такая моя история. Очень хочу, чтобы она поскорее закончилась, но понимаю, что нужно немножко потерпеть и использовать это свободное время на самоизоляции с пользой", – сказала Юрушева.