Австралийская натуралистка и зоозащитница Бинди Ирвин, которая является дочерью покойного Стива Ирвина, родила дочь. Счастливое событие произошло в особый для нее и ее мужа день – в первую годовщину их свадьбы.

22-летняя Бинди Ирвин родила дочь Грейс Воин Ирвин Пауэлл 25 марта 2021 года. Девушка призналась, что именем Грейс назвала дочь в честь ее прабабушки и родственницы в семье ее любимого Чендлера Пауэлла. Вторым именем Воин (на английском-Warrior) она хотела отдать честь своему отцу и его наследству, поскольку "он был самым невероятным воином дикой природы".

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Ее фамилия Пауэлл, и у нее уже такая же добрая душа, как у ее отца. Нет слов, чтобы описать бесконечное количество любви в наших сердцах к нашей милой девочке. Она выбрала идеальный день для рождения, и мы чувствуем себя невероятно счастливыми,

– написала в сети счастливая мамочка Бинди Ирвин.

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Нежными словами момент рождения дочери описал и звездный папа Чендлер. В своем инстаграме он признался, что ждал появления дочери последние 9 месяцев, а встреча с ней стала лучшим моментом в его жизни.

У тебя впереди большая жизнь, и несмотря ни на что, ты будешь окутана большой любовью. Спасибо, что порадовала нас с твоей красавицей-мамой в годовщину свадьбы. Мы так рады, что ты – дома,

– трогательно написал в сети Чендлер Пауэлл.

Он, как и его жена, оставил нежное совместное фото с новорожденной Грейс, а также ее портрет вблизи и милые ползунки с эмблемой коалы.

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Дядюшка девочки и родной брат Бинди – фотограф Роберт, не смог удержаться и тоже сделал совместное фото с новорожденной племянницей.

"Пусть начнутся приключения Дяди! Я так тебя люблю, Грейс. Этот малыш выбрал двух лучших родителей во всем мире. Самая невероятная, заботливая и сильная мама ... и самый веселый, самый крутой и добрый папа. Люблю вас троих так сильно – с нетерпением жду это увлекательное путешествие!" – написал сын покойного Стива Ирвина.

Что известно об отношениях Бинди Ирвин и Чендлера Пауэлла?