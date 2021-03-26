Дочь зоозащитника Стива Ирвина впервые стала матерью: первые фото счастливой семьи
Австралийская натуралистка и зоозащитница Бинди Ирвин, которая является дочерью покойного Стива Ирвина, родила дочь. Счастливое событие произошло в особый для нее и ее мужа день – в первую годовщину их свадьбы.
Источник:инстаграм Бинди Ирвин
22-летняя Бинди Ирвин родила дочь Грейс Воин Ирвин Пауэлл 25 марта 2021 года. Девушка призналась, что именем Грейс назвала дочь в честь ее прабабушки и родственницы в семье ее любимого Чендлера Пауэлла. Вторым именем Воин (на английском-Warrior) она хотела отдать честь своему отцу и его наследству, поскольку "он был самым невероятным воином дикой природы".
Читайте также Бинди Ирвин: поклонница дикой природы и наследница дела отца
Ее фамилия Пауэлл, и у нее уже такая же добрая душа, как у ее отца. Нет слов, чтобы описать бесконечное количество любви в наших сердцах к нашей милой девочке. Она выбрала идеальный день для рождения, и мы чувствуем себя невероятно счастливыми,
– написала в сети счастливая мамочка Бинди Ирвин.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Нежными словами момент рождения дочери описал и звездный папа Чендлер. В своем инстаграме он признался, что ждал появления дочери последние 9 месяцев, а встреча с ней стала лучшим моментом в его жизни.
У тебя впереди большая жизнь, и несмотря ни на что, ты будешь окутана большой любовью. Спасибо, что порадовала нас с твоей красавицей-мамой в годовщину свадьбы. Мы так рады, что ты – дома,
– трогательно написал в сети Чендлер Пауэлл.
Он, как и его жена, оставил нежное совместное фото с новорожденной Грейс, а также ее портрет вблизи и милые ползунки с эмблемой коалы.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Дядюшка девочки и родной брат Бинди – фотограф Роберт, не смог удержаться и тоже сделал совместное фото с новорожденной племянницей.
"Пусть начнутся приключения Дяди! Я так тебя люблю, Грейс. Этот малыш выбрал двух лучших родителей во всем мире. Самая невероятная, заботливая и сильная мама ... и самый веселый, самый крутой и добрый папа. Люблю вас троих так сильно – с нетерпением жду это увлекательное путешествие!" – написал сын покойного Стива Ирвина.
Что известно об отношениях Бинди Ирвин и Чендлера Пауэлла?
- Впервые пара Бинди и Чендлера встретилась еще в 2013 году, будучи подростками, в Австралийском зоопарке, где всю жизнь работает семья Бинди.
- В 2019 году пара обручилась и в марте 2020 года Бинди и Чендлер поженились.
- 11 августа стало известно, что в 2021 году они станут родителями. В сентябре пара заявила, что ждет появления девочки.
Поделиться новостью