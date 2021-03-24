Знаменитый украинский ювелир Валерия Гузема сообщила о своей беременности. Она обнародовала волшебные фото с любимым Тимуром Фаткуллиным, где продемонстрировала округлившийся животик в белоснежном платье.

Известный украинский дизайнер и ювелир Валерия Гузема беременна первенцем. Об этом она объявила на личной странице. Валерия находится на 21 неделе беременности.

К теме Василиса Фролова рассказала, как изменилась ее жизнь после родов

Валерия Гузема впервые станет мамой

30-летняя ювелир обнародовала серию чувственных фото с любимым, Тимуром Фаткуллиным, чемпионом мира по аеробатике. Они позировали перед камерой в нежных объятиях, прижавшись друг к другу.

Валерия появилась в белоснежном платье, которое удачно подчеркнуло округлившийся животик и обнажило хрупкие плечи. Она дополнила лаконичный, но нежный образ тонкой золотой цепочкой на шее и серьгами-подвесками, которые сверкали в ушах. Волосы она собрала в низкий пучок, что выглядело очень деликатно.

21 неделя счастья,

– подписала фото Валерия Гузема.

В комментариях ювелира поздравили множество украинских знаменитостей: Джамала, Светлана Тарабарова, Владимир Остапчук, Надя Дорофеева, Санта Димопулос, Даша Астафьева, Соломия Витвицкая и многие другие.



Валерия Гузема с супругом / Фото с инстаграма Валерии Гуземы



Валерия Гузема с супругом / Фото с инстаграма Валерии Гуземы

Напомним, недавно ювелир отпраздновала 30-летие. Она устроила бал и основала собственный благотворительный фонд Guzema Foundation, который будет помогать детям. Все средства за подарки она попросила направить туда.

На гламурное мероприятие пришло немало украинских звезд. Среди них можно было увидеть Машу Ефросинину, Катю Осадчую, Санту Димопулос, Екатерину Кухар, Катю Сильченко, Сабину Мусину, Евгения Кота, Андре Тана, Екатерину Горовую и многих других.