Поддержал другую певицу, – жена Дзидзьо рассказала, за что обижается на мужа
Жена популярного музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA рассказала, что муж не поддерживает ее инициативу по сольной карьере и говорит, что это "камень в его огород". Также женщина поделилась, что в день премьеры ее песни любимый поддержал другую певицу, которая тогда также презентовала новую композицию.
Источник:"Зірковий шлях"
SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни с Дзидзьо и музыкальной карьере. Артистка призналась, что стремится получать от мужа больше внимания.
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SLAVIA об отношениях с Дзидзьо и обидах
Ярослава познакомилась с Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) во время учебы во Львовском музыкальном училище. Влюбленные вместе уже 20 лет, однако поженились лишь 7 лет назад. Женщина поделилась, что Дзидзьо всегда ставит на первое место работу. Даже в ее день рождения он уехал на съемки.
Тогда уже все было организовано для празднования. В последний момент оказалось, что у Михаила запланированы съемки, он отказался переносить,
– рассказала певица.
19 июня 2020 года исполнительница презентовала клип на песню "Я тобі не мамка". Премьера оказалась достаточно успешной, видео посмотрели уже более 500 тысяч раз. Однако в тот день мужчина не поздравил любимую. Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой презентация клипа состоялась в тот же день.
Я его спрашивала: "Почему ты не поддержал меня, но поддержал ее? Неужели она роднее?",
– поделилась SLAVIA.
Имя исполнительницы женщина не рассекретила.
Интервью певицы SLAVIA: смотрите видео онлайн
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