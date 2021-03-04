Жена популярного музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA рассказала, что муж не поддерживает ее инициативу по сольной карьере и говорит, что это "камень в его огород". Также женщина поделилась, что в день премьеры ее песни любимый поддержал другую певицу, которая тогда также презентовала новую композицию.

SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) дала откровенное интервью, в котором рассказала о жизни с Дзидзьо и музыкальной карьере. Артистка призналась, что стремится получать от мужа больше внимания.

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SLAVIA об отношениях с Дзидзьо и обидах

Ярослава познакомилась с Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) во время учебы во Львовском музыкальном училище. Влюбленные вместе уже 20 лет, однако поженились лишь 7 лет назад. Женщина поделилась, что Дзидзьо всегда ставит на первое место работу. Даже в ее день рождения он уехал на съемки.

Тогда уже все было организовано для празднования. В последний момент оказалось, что у Михаила запланированы съемки, он отказался переносить,

– рассказала певица.

19 июня 2020 года исполнительница презентовала клип на песню "Я тобі не мамка". Премьера оказалась достаточно успешной, видео посмотрели уже более 500 тысяч раз. Однако в тот день мужчина не поздравил любимую. Вместо этого он поддержал другую певицу, у которой презентация клипа состоялась в тот же день.

Я его спрашивала: "Почему ты не поддержал меня, но поддержал ее? Неужели она роднее?",

– поделилась SLAVIA.

Имя исполнительницы женщина не рассекретила.

Интервью певицы SLAVIA: смотрите видео онлайн