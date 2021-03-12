Украинский телеведущий Егор Гордеев сообщил, что заболел коронавирусом. Он рассказал, что сначала считал, что просто переутомился. Но сдал тест, который оказался положительным. Сейчас ведущего беспокоит боль в горле и повышенная температура.

Ведущий программы "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев заразился COVID-19 несколькими днями назад. Об этом он написал на странице в фейсбуке, где подробно описал самочувствие и призвал соблюдать рекомендации ВОЗ.

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Егор Гордеев заболел коронавирусом

Телеведущий поделился, что сначала чувствовал сильную головную боль и боль в мышцах. Однако он считал, что это может быть из-за перегрузки и напряженного рабочего графика. Но впоследствии добавились симптомы респираторного заболевания, поэтому Егор решил сдать тест.

Все же решил сдать тест на COVID-19 в лаборатории возле дома. Он оказался "положительным". К счастью, последние два дня практически не снимал маску. Кстати, новая этика – лучше всегда (!) быть в маске, особенно если чувствуете себя не очень хорошо,

– рассказал ведущий.

Мужчина признался, что сейчас находится на самоизоляции. Он следует советам врача и следит за самочувствием, что очень важно.

"Имею повышенную температуру, беспокоит головная боль и боль в горле. Буду стараться не нагружаться, а отдыхать и набираться сил. Планирую самостоятельно посетить врача уже после выздоровления и пройти все необходимые обследования состояния здоровья, а также получить рекомендации по улучшению послековидного состояния", – добавил Егор Гордеев.

Телезвезда подчеркнул, что не знает, когда и где мог подхватить болезнь. Однако и не считает, что сейчас важно над этим задумываться. Егор Гордеев отметил, что мало с кем контактировал на днях, поэтому надеется, что не подверг близких опасности.

Друзья, соблюдайте все требования ВОЗ и Минздрава Украины. При первых симптомах – сделайте тест и проконсультируйтесь с врачом! Заботьтесь не только о своем здоровье, но и близких, всех, кто окружает. Это только кажется, что вирус далеко – заблуждение,

– подчеркнул Егор.

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