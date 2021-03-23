Мне было больно, – жена Дзидзьо рассказала о его отношениях с Олей Цибульской
Жена украинского певца Дзидзьо SLAVIA неоднократно заявляла о сложных отношениях с мужем. На этот раз она рассказала, как реагировала на дуэт Оли Цибульской и Дзидзьо, и поразила признанием об их отношениях. Артистка чувствовала, что ею играются.
Источник:"Олицкая"
Жена певца Дзидзьо SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) дала новое откровенное интервью. На этот раз артистка, которая недавно начала сольную карьеру, призналась, что отношения мужа с другой звездой – Олей Цибульской – ранили ее чувства.
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SLAVIA об отношениях Цыбульской и Дзидзьо
Певица поделилась, что она сама познакомила Олю Цибульскую и Дзидзьо.
Я сама их, можно сказать, свела. Мы все ездили на фестивали. Там они познакомились, а потом потеряли связь. Как-то мы с Олей переписывались в соцсетях, Оля попросила телефон Михаила. Они созвонились, она предложила ему дуэт. И все закрутилось,
– рассказала артистка.
По словам Ярославы, Оля Цибульская не опровергала заявления журналистов о ее романе с Дзидзьо, а наоборот, таким образом подогревая к себе интерес.
"Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играются моей жизнью, мной играются. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого свой путь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами", – подчеркнула SLAVIA.
Многие пользователи сети до сих пор подозревают, что Дзидзьо – отец сына Оли Цибульской. Ярослава Хома прокомментировала такое мнение.
Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно же – сын его, а похож на Дзидзьо,
– поразилась артистка.
Интервью с певицей SLAVIA: смотрите видео онлайн
Сложные отношения Дзидзьо и SLAVIA
- Жена Дзидзя впервые дала откровенное интервью. Ранее звезда рассказывала, что обижалась на мужа за то, что он в день премьеры ее песни любимый поддержал другую певицу, которая тогда также презентовала новую композицию.
- Стоит отметить, что до сих пор Оля Цибульская будоражит сеть соблазнительными фотографиями с Дзидзьо.
- Также Ярослава признавалась, что хочет уже завести ребенка, но из-за занятости Дзидзьо она не может осуществить мечту. Однако впоследствии артист рассказал, что готов стать отцом.
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