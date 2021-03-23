Жена украинского певца Дзидзьо SLAVIA неоднократно заявляла о сложных отношениях с мужем. На этот раз она рассказала, как реагировала на дуэт Оли Цибульской и Дзидзьо, и поразила признанием об их отношениях. Артистка чувствовала, что ею играются.

Жена певца Дзидзьо SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) дала новое откровенное интервью. На этот раз артистка, которая недавно начала сольную карьеру, призналась, что отношения мужа с другой звездой – Олей Цибульской – ранили ее чувства.

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SLAVIA об отношениях Цыбульской и Дзидзьо

Певица поделилась, что она сама познакомила Олю Цибульскую и Дзидзьо.

Я сама их, можно сказать, свела. Мы все ездили на фестивали. Там они познакомились, а потом потеряли связь. Как-то мы с Олей переписывались в соцсетях, Оля попросила телефон Михаила. Они созвонились, она предложила ему дуэт. И все закрутилось,

– рассказала артистка.

По словам Ярославы, Оля Цибульская не опровергала заявления журналистов о ее романе с Дзидзьо, а наоборот, таким образом подогревая к себе интерес.

"Мне было очень неприятно. Если бы Оля опровергала, а она играла в эту игру. Мне казалось, что просто играются моей жизнью, мной играются. Почему ее можно показать, с ней спеть, а меня в то же время нельзя показывать? Мне было очень больно. Я ему говорила об этом. Она специально подогревала таким образом интерес к себе. Но у каждого свой путь – кто-то берет творчеством, а кто-то сплетнями и слухами", – подчеркнула SLAVIA.

Многие пользователи сети до сих пор подозревают, что Дзидзьо – отец сына Оли Цибульской. Ярослава Хома прокомментировала такое мнение.

Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно же – сын его, а похож на Дзидзьо,

– поразилась артистка.

Интервью с певицей SLAVIA: смотрите видео онлайн

Сложные отношения Дзидзьо и SLAVIA