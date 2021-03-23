Принц Гарри официально устроился на работу в США
Британский принц Гарри получил свою первую официальную работу в жизни – он стал главным исполнительным директором в фирме BetterUp, занимающейся коучингом и психическим здоровьем. Впрочем, он не будет выполнять офисную работу.
Источник:The Wall Street Journal
Пока неизвестно, какую зарплату будет получать принц Гарри на своей должности, но его уже освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Внук Елизаветы II будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье. Компания была основана как стартап в 2013 году в штате Калифорния, США.
К слову Представитель Меган и Гарри признался, что официальной тайной свадьбы действительно не было
Как сообщил сам принц Гарри, он использует приложение BetterUp с января и начал переговоры с фирмой прошлой осенью. О его назначении планируют объявить в среду, 24 марта.
Я хочу помочь влиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни,
– заявил принц Гарри.
Что известно о жизни принца Гарри в США?
- После снятия с себя полномочий в составе королевской семьи пара переехала в США и основала свой благотворительный фонд Archewell в честь сына Арчи.
- Первые месяцы проживания в США принц Гарри якобы одалживал у своего отца кругленькую сумму на жительство. Сначала они арендовали дома в Калифорнии, а затем и приобрели свой.
- Впоследствии пара подписала контракт на сотрудничество с компанией Netflix.
- В конце 2020 года Меган и Гарри выпустили свой первый подкаст на Spotify.
- Пара также якобы планирует запустить свое комедийное шоу и продюсерскую компанию.
- В частности, в интервью Опры Уинфри принц Гарри признался, что сейчас живет с женой на средства, которые оставила после смерти его мать принцесса Диана.
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