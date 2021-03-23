Британский принц Гарри получил свою первую официальную работу в жизни – он стал главным исполнительным директором в фирме BetterUp, занимающейся коучингом и психическим здоровьем. Впрочем, он не будет выполнять офисную работу.

Пока неизвестно, какую зарплату будет получать принц Гарри на своей должности, но его уже освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Внук Елизаветы II будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье. Компания была основана как стартап в 2013 году в штате Калифорния, США.

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Как сообщил сам принц Гарри, он использует приложение BetterUp с января и начал переговоры с фирмой прошлой осенью. О его назначении планируют объявить в среду, 24 марта.

Я хочу помочь влиять на жизнь людей. Проактивный коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни,

– заявил принц Гарри.

Что известно о жизни принца Гарри в США?