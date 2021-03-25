Дэвид Аксельрод после перенесенного COVID-19 остался без волос: фото
Украинский певец Дэвид Аксельрод, который является мужем Елены Мозговой, после перенесенного коронавируса остался без волос. Артист обнародовал фотографию, которой ошеломил поклонников.
Источник:Инстаграм Дэвида Аксельрода
Дэвид Аксельрод присоединился к числу знаменитостей, которые переболели коронавирусом. Мужчина перенес эту инфекцию еще в январе, однако последствия ее ощущает до сих пор. Одно из них артист даже показал подписчикам.
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Дэвид Аксельрод после COVID-19
Исполнитель сполна ощутил, что такое коронавирусная болезнь COVID-19. Некоторое время он даже находился в больнице. Инфекция, которая продолжает активно поражать людей во всем мире, оставила побочные эффекты.
Дэвид обнародовал фото, где вместо роскошной шевелюры, с которой его привыкли видеть, изображен с короткой прической. После коронавируса у Аксельрода выпали волосы.
Волосы возложены на алтарь борьбы с COVID-19. Это один из побочных эффектов этой болезни. Как говорит народная мудрость, "Волосы не зубы – отрастут". А если не отрастут, то ходить как Трамп или Лукашенко не буду. Лучше уж как Стейтем или "крепкий орешек" Брюс,
– написал в публикации Аксельрод.
В комментариях поклонники певца отмечают, что ему очень идет такая прическа и он похож на британского исполнителя Джорджа Майкла.
- "Стильно!"
- "Копия Джорджа Майкла!"
- "Очень стильно и мужественно!"
- "Как Джордж Майкл!"
- "Очень красиво!"
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