Украинский певец Дэвид Аксельрод, который является мужем Елены Мозговой, после перенесенного коронавируса остался без волос. Артист обнародовал фотографию, которой ошеломил поклонников.

Дэвид Аксельрод присоединился к числу знаменитостей, которые переболели коронавирусом. Мужчина перенес эту инфекцию еще в январе, однако последствия ее ощущает до сих пор. Одно из них артист даже показал подписчикам.

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Дэвид Аксельрод после COVID-19

Исполнитель сполна ощутил, что такое коронавирусная болезнь COVID-19. Некоторое время он даже находился в больнице. Инфекция, которая продолжает активно поражать людей во всем мире, оставила побочные эффекты.

Дэвид обнародовал фото, где вместо роскошной шевелюры, с которой его привыкли видеть, изображен с короткой прической. После коронавируса у Аксельрода выпали волосы.

Волосы возложены на алтарь борьбы с COVID-19. Это один из побочных эффектов этой болезни. Как говорит народная мудрость, "Волосы не зубы – отрастут". А если не отрастут, то ходить как Трамп или Лукашенко не буду. Лучше уж как Стейтем или "крепкий орешек" Брюс,

– написал в публикации Аксельрод.

В комментариях поклонники певца отмечают, что ему очень идет такая прическа и он похож на британского исполнителя Джорджа Майкла.