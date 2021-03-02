Украинский телеведущий Игорь Кондратюк подхватил недуг – он заразился COVID-19. Мужчина не уточняет, какие у него симптомы, но он надеется, что быстро поправится.

58-летний ведущий признался, что впервые за много лет карьеры вынужден отменить все телевизионные съемки, чтобы не подвергать себя и других опасности. По его словам, даже за 20 лет "Караоке на майдане" он ни разу не пропускал работу, даже если программа не выходила в прямом эфире.

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Ведущий болеет COVID-19. Надеюсь, я скоро очухаюсь! Старею... Не болейте! Берегите себя! Спасибо за пожелания выздороветь!

– написал в сети Кондратюк.

Реакция поклонников

Преданные фанаты сразу отреагировали на новость о болезни ведущего, поэтому пожелали скорейшего выздоровления:

"Игорь! Выздоравливай! Дай Бог в легкой форме! Сдай полный комплекс анализов крови, не расслабляйся, это очень коварная штука. Надеюсь, у тебя есть врачи – профи!"

"Скорейшего Вам выздоровления без последствий, Игорь".

"Будьте здоровы. Пусть все пройдет быстро и без осложнений".

"Скорейшего выздоровления! А еще бы легкого течения. Искренне желаю".

"Это не вы стареете,это болезни крепчают и мутируют. Но и это преодолеем и переживем! Выздоравливайте скорее!"

Кто еще из звезд заболел коронавирусом?

Сейчас опасным недугом болеет телеведущая Лилия Ребрик.

Недавно болезнь преодолела секс-символ Даша Астафьева.

В январе COVID-19 также заразилась Лидия Таран.