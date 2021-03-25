Украинская продюсер Елена Мозговая не выдержали критики в адрес своего мужа – исполнителя Дэвида Аксельрода. Она попросила быть терпимее в высказываниях, поскольку решение остричь пышную шевелюру мужа далось нелегко.

Женщина написала в сети, что негативные комментарии ее очень расстроили. По ее словам, решение избавиться от волос далось мужчине нелегко.

К слову Дэвид Аксельрод после перенесенного COVID-19 остался без волос: фото

Не хотела писать о пережитом, но комментарии, вроде, "Верните как было", "При всем уважении к таланту, но нет", "Верните волосы" и т.д. побуждают писать. Во-первых, хочется призвать тех, кто это пишет: "При всем уважении, уважаемые, но верните себе мозг такое писать, а что делать с волосами, человек как-то разберется сам!",

– написала разгневанная Мозговая.

Она рассказала, что сама болезнь COVID-19 у ее матери и мужа оставила немалый след: для мамы она едва нашла карету скорой помощи и место в больнице, а ее муж в одну ночь уже даже посылал прощальное видео с просьбой поцеловать их дочь Соломию. У родных Елены Мозговой также был тяжелый "постковидный синдром": бессонница, слабость, лишний вес и потеря волос.

"Если наши страницы в соцсетях наполнены позитивом, это не значит, что мы в нем купаемся или он сам падает на нас обильным дождем. Это значит, что мы, несмотря ни на что, генерируем этот позитив каждый миг, аккумулируем его и даже делимся с вами... а прическа крутая, и Дэвиду очень идет! И она четко показывает его внутреннее состояние! Стильный, волевой, "крепкий орешек"!" – подытожила звезда.

Добавим, что в комментариях к публикации Елены Мозговой резко изменилась риторика читателей и они начали всячески поддерживать ее и мужа. А также одобрительно оценили новый имидж Аксельрода. Также отметим, что в комментариях к публикации Дэвида преобладают в основном положительные отзывы.



Дэвид Аксельрод без волос и с ним / Фото из сети