Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала, как чувствует себя во время борьбы с коронавирусом. Знаменитость лечится дома и впервые за время болезни опубликовала фото с самоизоляции.

Лилия Ребрик стала одной из тех звезд, которые заразились коронавирусом. Хотя актриса находится на самоизоляции, однако удар COVID-19 почувствовала сполна. Она отметила, что чувствует себя не лучшим образом, а также не хотела публиковать новые фотографии.

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Фото больной коронавирусом Лилии Ребрик

Телеведущая решилась показать внешний вид только после того, как прошла половина лечения. Ребрик предстала перед камерой дома, возле красивых орхидей, которые стоят на подоконнике. Лилия надела пижаму голубого цвета, распустила светлые волосы, а на лицо не наносила косметику.

Звезда показала натуральную красоту, мило улыбалась. Даже во время борьбы с коронавирусной инфекцией она выглядит безупречно и не теряет позитива.

В публикации народная любимица рассказала, что несколько дней пролежала в постели, однако больше не может так. На улице прекрасная весенняя погода, поэтому Ребрик решила поделиться с многотысячной аудиторией подписчиков своими эмоциями.

Весна, которую я так ждала, уже за окном. Хотя и сквозь стекло, но буду наслаждаться ею и никакие коронавирусы мне не помешают! И не такое проходили. Сделаю ревизию мыслей, планов и мечтаний, пересмотрю отснятые фотосессии и выберу лучшие фотографии. Возможно, уберу в гардеробной, наконец доберусь в те уголки, до которых руки все никак не доходили! Пусть и банально звучит, но все же стараюсь изо всех сил мыслить позитивно, что и вам искренне советую делать!

– написала в публикации знаменитость.

В комментариях поклонники телеведущей желают ей скорейшего выздоровления.