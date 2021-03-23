Победитель проекта "Голос страны-10" Роман Сасанчин обратился к неравнодушным за помощью. Его мама Евдокия находится в больнице в критическом состоянии. 2 недели назад она заболела коронавирусом, который вызвал серьезные осложнения.

Артист отметил, что не хотел рассказывать об этом раньше, но теперь вынужден просить о помощи. В видеообращении Роман рассказал, что произошло с его мамой.

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Мама Романа Сасанчина заболела COVID-19

Сасанчин поделился, что мама подхватила недуг примерно 2 недели назад. Он не хотел никому говорить, думал, когда меньше людей знают, то будет лучше. Но случилось не так. Сначала все прошло хорошо, а потом женщине стало хуже. Сейчас она лежит под аппаратом ИВЛ.

Моя мама заболела COVID-19 и все вроде было не очень критично – ее лечили, ей становилось легче, она выздоравливала. Я думал, что все будет хорошо, но ей стало становиться хуже. Теперь она лежит под дыхательными аппаратами, ей осложнили лечение, выписали препараты, которые недешевые. Она сейчас в критическом состоянии,

– рассказал Роман.

Лечение мамы дорого стоит, поэтому парень обратился к неравнодушным за материальной помощью.

Я очень хочу попросить вас о помощи. Это будет очень большая услуга. Я надеюсь на вас и на то, что Бог не оставит мою маму в такой беде,

– обратился Сасанчин.

Также он оставил реквизиты для помощи: номер карты "Приватбанка" – 5168757361946314 (Сасанчин Евдокия Петровна).