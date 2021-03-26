Весь минулий тиждень був багатим на зіркові пологи, а також одкровення, які давали зірки. Зокрема, йдеться про дружину артиста Дзідзя – SLAVIA. Також, незважаючи на скандальне інтерв'ю з Опрою Вінфрі, принц Гаррі зміг знайти аж 2 нових роботи у США.

Відверте інтерв'ю SLAVIA

Українська артистка Ярослава Хома, яка виступає під сценічним ім'ям SLAVIA, 10 років перебувала в тіні свого знаменитого чоловіка Дзідзя. Якщо перші 10 років вона разом з ним гастролювала у складі колективу по західній Україні, виступаючи на концертах та весіллях, то з початком проєкту DZIDZIO стосунки у сім'ї почали кардинально змінюватись.

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Про це жінка розповіла в новому інтерв'ю на ютуб-каналі "ОЛИЦКАЯ". Чи не вперше жінка поділилась лаштунками подружнього життя з відомим артистом. Зокрема, вона розповіла:

як Дзідзьо (Михайло Хома) зробив їй боляче стосунками з Олею Цибульською. На її думку, артисти просто прагнули підігріти інтерес до себе і ніби грали її життям;

вона розуміла і досі розуміє, що може розійтись з чоловіком через те, що він постійно гастролює і не знаходить час для неї. Він забороняв їй самореалізовуватись в шоу-бізнесі, а також не залучав до свого професійного життя;

зараз жінка мріє про сім'ю, де чоловік матиме час на свою дружину. А також SLAVIA мріє про дітей, хоча розуміє, що матір'ю вона вже може не стати. Але вона додала, що так вона хоча б наважилась себе реалізувати в кар'єрі, випустивши нещодавно кілька хітів.

Інтерв'ю SLAVIA: дивіться відео онлайн

Принц Гаррі влаштувався на роботу

Скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі обговорювали мільйони людей по всьому світу. Подробиці з життя королівської сім'ї "спливають" досі, втім, це не завадило принцу Гаррі швидко знайти роботу одразу після інтерв'ю.

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Цього тижня принц Гаррі офіційно влаштувався у фірму BetterUp, що займається коучингом і психічним здоров'ям. Компанія розміщена в Каліфорнії у Кремніївій долині, а принц Гаррі обійняв посаду головного виконавчого директора. Його звільнили від офісної роботи, натомість він займатиметься стратегією продуктів, благодійністю і лекціями про душевне здоров'я.



Принц Гаррі і Меган Маркл / Фото Getty Images

Щодо другої роботи, то його взяли у комісію Інституту Аспена для боротьби з дезінформацією. Туди його запросили як філантропа і засновника його з Меган Маркл громадської організації Archewell. Разом з іншими 13-ма членами комісії він буде брати участь у засіданнях. Там він працюватиме неповний робочий день.

Загалом відомо, що після переїзду з Великої Британії у США принц Гаррі та Меган Маркл перший час жили на позичені кошти в принца Чарльза, а також на кошти, залишені матір'ю принцесою Діаною після її смерті. Зокрема, Меган і Гаррі заснували у США фонд Archewell, який приносить їм основний дохід.

Що відомо про організацію Archewell?

Фонд та громадську організацію Меган і Гаррі назвали в честь їхнього сина Арчі – Archewell. Офіційно вони її запустили у грудні 2020-го року.

Організація містить в собі два комерційних бренди – Archewell Audio, під яким пара випускає свої подкасти на Spotify, і Archewell Productions – платформа з виробництва контенту для стрімінгового сервісу Netflix.

Нещодавно пара відмовилась від використання своєї королівської монограми на головній сторінці організації. Тепер їхня емблема складається з поєднання латинських букв A і W.

Нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі найняли голлівудського продюсера Бена Браунінга керівником контенту для Archewell Productions і Archewell Audio.

Зірковий бейбі-бум!

Після тривалого карантину через пандемію коронавірусу чимало зірок залишились в ізоляції і зовсім не гаяли часу :) Лише впродовж останнього тижня на світ народились шестеро чудових малюків у сім'ях знаменитостей. Зокрема, про очікування малюка вже повідомила українська ювелірка Валерія Гузема.

Найпершою минулого тижня, а саме, 23 березня, народила італійська блогерка та інфлюенсерка К'яра Ферраньї. Вона та її чоловік – репер Fedez назвали донечку Вікторією. Вони також мають 3-річного сина Леоне, який кількома днями раніше, 19 березня, святкував 3-річчя. Сьогодні братик і сестричка вперше познайомились і замилували мережу.

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На одну щасливу матусю стало більше також 23 березня, адже в той день вперше стала мамою зірка "Шкільного мюзиклу" Ешлі Тісдейл. Жінка народила донечку Джупітер Айріс від свого коханого Крістофера Френча.

За інформацією західних ЗМІ, оскароносна акторка Емма Стоун та її чоловік Дейв Маккарі також вперше стали батьками. Сталось це нібито ще близько 2 тижнів тому, 13 березня, втім, пара ще не розсекретила ім'я та стать новонародженого малюка, а також офіційно не прокоментувала новину. Про це повідомили лише інсайдери ЗМІ. Поповнення сталось і в королівській родині, адже внучка Єлизавети II – Зара Тіндолл і її чоловік Майк втретє стали батьками! У британських нащадків 21 березня народився хлопчик на ім'я Лукас Філіп. В мережі наразі немає жодних фото з радісної події. У них також вже є дві підростаючі донечки – шестирічна донька Мія і дворічна Лєна. Додамо, що Зара двічі пережила викидень після народження старшої дочки у 2014 році. 22-річна донька відомого австралійського зоозахисника Стіва Ірвіна – Бінді теж вперше стала матір'ю. Дівчина 25 березня народила донечку Грейс від чоловіка Чендлера Павелла. Сталось це у їхню першу річницю весілля.

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І завершила зірковий бейбі-бум дружина принца Швеції Карла Філіпа принцеса Софія. Жінка 26 березня народила сина. У подружжя вже є чотирирічний син Александр і трирічний син Габріель. Наразі немає ще жодних фото з новонародженим малюком.

Коронавірус в українському шоу-бізнесі

Підступна та небезпечна хвороба COVID-19 не покидає Україну і щодня вражає ще більше громадян, серед яких є і знаменитості. Лише за березень на коронавірус захворіли 7 зірок, серед яких:

Зокрема, хворобою інфікувалась мама відомого українського виконавця та переможця "Голосу країни" 10 сезон Романа Сасанчина. Хлопець зізнався, що спочатку хвороба в матері протікала нормально, втім, через 2 тижні їй різко стало гірше і зараз вона бореться з недугою в лікарні. Співак просить допомоги в усіх небайдужих, аби врятувати маму Євдокію.

Реквізити для допомоги: номер картки "Приватбанку" – 5168757361946314 (Сасанчин Євдокія Петрівна).

Окрім цього, про важкі наслідки після хвороби розповів співак Девід Аксельрод та його дружина Олена Мозгова. Відомо, що чоловік та мама Олени хворіли на COVID-19 ще в січні, втім, бореться з наслідками до сьогодні. Днями він змушений був обстригти розкішну шевелюру через разючу втрату волосся.

Якщо згадати про позитивні новини, то впродовж минулого тижня від коронавірусу вакцинувались поет Сергій Жадан та співак Ivan Navi.

Редакція Showbiz 24 закликає усіх читачів берегти себе та своїх рідних, обмежуючи контакти зі сторонніми людьми. Зберігайте дистанцію у громадських місцях, дотримуйтесь карантину, обов'язково правильно носіть маски і частіше мийте та дезінфікуйте руки. Ситуація із захворюваністю на COVID-19 залежить від кожного з нас.