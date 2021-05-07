Світлини були зроблені 6 травня 1996 року. На них Ольга Сумська постала стильною нареченою. Замість пишного весільного вбрання знаменитість обрала білу мінісукню по фігурі та подовжений піджак. Вона довершила образ білими кросівками, вуаллю та аксесуарами – намистом і сережками. Букет нареченої складався з ніжно-рожевих троянд, хоч тепер Сумська обожнює ніжно-кремові.

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Віталій Борисюк постав на весілля в кремовому костюмі, білій сорочці та золотистій краватці. Офіційний розпис відбувся в одному з київських РАЦСів. Не церемонію Ольга Сумська запросила рідних – старшу Сестру Наталію з чоловіком Анатолієм і донькою Дариною та батьків-акторів. Після того, як закохані сказали одне одному "так", вони відправилися на прогулянку столицею.

У 25 річницю весілля 54-річна акторка привселюдно зізналася чоловіку в коханні та подякувала за романтичні подарунки.

25 років як один день! Почуття тільки зміцнились, а спогади бентежать душу. Дай Боже сил і натхнення, коханий, на довгі роки! Люблю,

– з любов'ю написала Ольга Сумська.

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Зазначимо, Віталій Борисюк і справді проявив себе як справжній романтик. У день срібного весілля актор освідчився Ользі Сумській. Він вручив дружині величезний букет її улюблених троянд і ювелірну прикрасу. Річницю актори відсвяткували за кавою і десертом в ресторані паназійської кухні.