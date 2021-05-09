Вітчизняний шоу-бізнес багатий на матусь. Жінки дарують нові життя і щороку відзначають особливий день, який в Україні припадає на другу неділю травня. Редакція Showbiz 24 пропонує переглянути добірку, де розповіла про знаменитих матерів, які часто тішать шанувальників миловидними кадрами зі своїми нащадками.

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Найпопулярніші українські матусі

Лілія Ребрик

Телеведуча та акторка виховує двох доньок – Діану (8 років) та Поліну (3 роки). Лілія та її принцеси є справжніми подругами, багато часу проводять разом, часто постають перед камерами в однакових образах. На їхніх обличчях завжди сяють усмішки. Старша донька Ребрик навіть вирішила продовжити творчий шлях матусі й також вже отримує ролі у фільмах і серіалах.



Лілія Ребрик з доньками / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



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Христина Решетник

Дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника – Христина в листопаді 2020 року стала багатодітною матусею. Тоді жінка народила сина, якого назвали Олександром. Зіркове подружжя виховує ще двох синів – Дмитра та Івана. Христина насолоджується часом, який проводить з нащадками. Не приховує, що інколи буває дуже важко, проте водночас є прикладом матусі, яка встигає не лише максимум часу приділяти дітям, а й активно розвивати свій блог, з'являтися на світських заходах разом із чоловіком та проявляти турботу поруч із коханим.



Христина Решетник з синами / Фото з інстаграму Христини Решетник

Христина також не боїться подорожувати разом із трьома дітьми. Вже через місяць після народження Олександра Решетник відправилася на Західну Україну зустрічати Новий рік, а зовсім нещодавно вона з Григорієм та синами літала на Мальдіви.



Христина Решетник з синами на Мальдівах / Фото з інстаграму Христини Решетник

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Ірина Федишин

Співачка зі Львова виховує двох синів – Юрчика та Олежика. Ірина максимум вільного від роботи часу проводить разом із дітьми. Вони насолоджуються часом, який проводять разом, мають спільні хобі. Сини подорожують разом із Федишин та її чоловіком Віталієм Човником. А спільними сімейними фото виконавиця часто ділиться в мережі.



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин з синами / Фото з інстаграму Ірини Федишин

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Оля Цибульська

Популярна артистка виховує сина Нестора, який народився у 2015 році. Зіркова матуся не часто розповідає про сина, однак інколи робить винятки й тішить шанувальників кумедними кадрами з нащадком.



Оля Цибульська з сином Нестором / Фото з інстаграму Олі Цибульської

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Катя Осадча

Телеведуча вперше стала мамою у вересні 2002 року. Тоді вона від першого чоловіка, депутата Олега Поліщука народила первістка Іллю. Через 2 роки закохані розлучилися. Ілля не публічний, він рідко з'являється на фото разом зі знаменитою матусею.

У лютому 2017 року Катя Осадча та її колега Юрій Горбунов оголосили, що одружені. Вже через декілька днів після такої заяви в подружжя народився син Іван. 30 квітня 2021 року стало відомо, що Осадча втретє вагітна. Вона обожнює дітей і горда, що тепер буде багатодітною мамою.



Катя Осадча з синами / Фото з інстаграму Каті Осадчої

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Тіна Кароль

Народна артистка України у 2008 році народила сина від свого продюсера та коханого Євгена Огіра. Хлопчика назвали Веніаміном. Після смерті чоловіка Тіна робила все для того, щоб в первістка було все найкраще. Син Кароль здобуває освіту в Лондоні. Зіркова матуся раніше навіть жила на 2 країни, щоб якомога більше часу проводити з нащадком.

Кароль неодноразово наголошувала, що саме Веніамін є її найбільшим досягненням у житті.



Тіна Кароль з сином / Фото з інстаграму Тіни Кароль

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Оля Полякова

"Королева ночі" є мамою двох доньок: Марії та Аліси. З дівчатами вона намагається бути подругою. Вони разом відпочивають, влаштовують спільні фотосесії. Оля разом із Марією часто поширюють в мережі спільні фото, а також старша донька Полякової постає з нею перед камерами у відвертих образах.



Оля Полякова з доньками / Фото з інстаграму Олі Полякової

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Наталка Карпа

Українська співачка мріяла про те, щоб стати мамою. І ця мрія здійснилася 26 грудня 2019 року, коли в одному з київських пологових будинків вона народила доньку. Дівчинку назвали Златою. Зіркова матуся подорожує з малечею, показує їй світ, а також влаштовує атмосферні фотосесії й ділиться з прихильниками яскравими кадрами.



Наталка Карпа з донькою / Фото з інстаграму Наталки Карпи

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Камалія

Співачка у шлюбі з британсько-українським мільйонером пакистанського походження Моххамадом Захурою виховує двійню – доньок Арабеллу та Мірабеллу. Камалія часто тішить шанувальників яскравими кадрами з сімейних фотосесій.



Камалія з чоловіком і дітьми / Фото з інстаграму Камалії

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Світлана Тарабарова

Артистка народила первістка у вересні 2018 року. Сина назвала Іваном. Через два роки вона вдруге стала мамою. Тоді Світлана познайомилася з донькою Марією. Виконавиця приділяє дітям максимум вільного часу. Маленький Іван вже допомагає матусі виконувати хатні справи, грається з сестричкою та обожнює все нове.

Марія також тішить Тарабарову новими навичками. Виконавиця щаслива, адже у її житті є все, що для цього потрібно, а найголовніше – здорові діти та міцна родина.



Світлана Тарабарова з донькою, сином і чоловіком / Фото з інстаграму Світлани Тарабарової

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Слава Камінська

Екссолістка гурту "НеАнгели" народила сина в грудні 2014 року. Хлопчика назвали Леонардо і він став першою дитиною в шлюбі артистки з пластичним хірургом Едгаром Камінським. Вже через рік у пари народилася донька Лаура.

Слава та Едгар розлучилися, однак обоє продовжують виховувати дітей. Камінська обожнює нащадків і часто тішить шанувальників спільними фото.



Слава Камінська з дітьми / Фото з інстаграму Слави Камінської

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Джамала

Ще однією зірковою матусею, яка ніколи не залишається без уваги, є українська співачка кримськотатарського походження Джамала. Вона народила сина Еміра-Рахмана в березні 2018 року. Вже влітку 2020 року виконавиця поділилася радісною новиною про народження другого синочка – Селіма-Гірая.

На особистій сторінці в інстаграмі Джамала часто публікує сімейні фото з дому, відпусткок та прогулянок. Вона є однією з тих співачок, які вміло поєднують сімейне життя з творчістю та материнством.



Джамала з чоловіком і синами / Фото з інстаграму Джамали

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Alyosha

Співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) у шлюбі з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею виховує трьох дітей – синів Романа й Марка та доньку Марію. Знаменита матуся часто ділиться світлинами з дітьми в інстаграмі. Вона насолоджується материнством і поєднує його з музичною кар'єрою.



Alyosha з синами й донькою / Фото з інстаграму Alyosha

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