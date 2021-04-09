Попдіва Тіна Кароль випустила кліп на пісню "Хороший парень" з нового альбому "Красиво". У відео вона перевтілилася у хлопця та показала запальні рухи у стилі хіп-хопу. Найінтригуючим моментом став поцілунок співачки.

У п'ятницю, 9 квітня, Тіна Кароль презентувала нову відеороботу. Режисером кліпу на пісню "Хороший парень" став знаменитий ізраїльський режисер Інді Хайт, який вже працював з українською зіркою над відео "Скандал".

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У новому відео артистка постала в образі хлопця, одягнувши сірий спортивний костюм і помаранчеву балаклаву. Вона показала звичні танцювальні рухи чоловіків і вразила публіку брутальністю. Попри складність манери хіп-хопу, Тіна Кароль знімалася без дублера.

"Я хотів показати, як людина, що володіє сильною харизмою і талантом, навіть із закритим обличчям може тримати увагу глядачів протягом усього кліпу. І подумав, чому б Тіні не постати в образі хлопця?" – пояснив кліпмейкер Інді Хайт в інстаграмі виконавиці.

Родзинкою кліпу на пісню "Хороший парень" став вихід співачки в образі місіс Сміт. Вона з'явилася в кадрі в обтислому комбінезоні та ніжно поцілувала хлопця з відео. Хто ховався за балаклавою, залишилося інтригою.

Реакція мережі на кліп "Хороший парень"

У восьмому альбомі "Красиво" Тіна Кароль ефектно продемонструвала новий сценічний образ. Вона змінила візуал, аудіо та навіть тембр голосу. Однак перевтілення співачки оцінили не всі, у мережі її новий альбом розкритикували. Тоді як відео на пісню "Хороший парень" спричинило фурор:

"Незвично, але цікаво";

"Не можу нормально думати. Мій мозок ще не зрозумів, що це було. Тіна це просто пушка";

"Я пішов шукати корвалол. Все на висоті";

"Тіно, ви не припиняєте дивувати. Боюся уявити, що буде далі. Кардинально змінилася";

"Це просто вау! Дуже рада бачити вас в новому амплуа! Абсолютно новий репертуар! Вітаю".

Тіна Кароль – Хороший парень: дивіться відео онлайн