Акторка "Кварталу 95" Олена Кравець виховує трьох дітей – доньку Марію та двійнят Івана і Катерину. Якщо старша дівчинка живе окремо й уникає публічності, то молодші з'явилися з батьками на балеті. Зіркова мама розповіла, що вже віддала їх на танці.

Разом з чоловіком Сергієм, двійнятами Іваном і Катериною Олена Кравець з'явилася на прем'єрі 3D балету "Лебедине озеро" в Палаці Україна. Подружжя не вперше бере дітей до опери й зізнається, що вигадало метод, як втримати їх на виставі. Як з'ясувалося, малюки вже танцюють.

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Олена Кравець про 4-річних двійнят

Гумористка віддала двійнят на бальні танці для дітей. Катерину було значно легше зацікавити хореографією, ніж Івана, адже любов до балету в неї почалася з сукні. Дівчинка вже демонструє перші балетні па вдома.

"Всі говорили: "Катюша, ти як балеринка". Вона з дивану, заплющуючи очі, стрибала. Це було дуже смішно. Треба ж йти до балетної школи, якщо хочеш бути балеринкою. Вона каже: "Так, так, я піду, але ж я вже все вмію", – поділилася акторка.

Натомість сама Олена Кравець після участі в "Танцях з зірками" в танцювальний зал не поспішає. Однак вона мріє займатися латиноамериканською хореографією з чоловіком Сергієм.

Олена Кравець про старшу доньку Марію

Наприкінці лютого старшій доньці акторки "Кварталу 95" виповнилося 18 років. Олена Кравець привітала Марію з днем народження публічно, поділившися архівними кадрами, подарувала каблучку та влаштувала гучну вечірку. На свято запросили дуже багато друзів іменинниці, однак самих батьків на ньому не було.

"Ми подарували їй вечірку. Скільки було запрошено гостей, я ледь не впала. Багато. Коли ми порахували, Маша так: "Мам, ви мені ось це подаруйте і все, більше нічого не треба", – розповіла Олена Кравець.

Інтерв'ю Олени Кравець про дітей: дивіться відео онлайн