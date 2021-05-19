У 25 річницю шлюбу Віталій Борисюк неспроста освідчився дружині Ользі Сумській. Незадовго після срібного весілля подружжя вдруге сказало одне одному "так". Як з'ясувалося, одружитися вдруге чоловіку запропонувала акторка, адже мріяла про це з підліткового віку.

Варто знати Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружилися вдруге: чарівні фото

Зараз згадую срібне весілля своїх батьків. Мені було 14 років, я пам'ятаю кожну мить цього сімейного свята, воно було прекрасним! Я тоді сказала собі, що обов'язково в моєму житті буде цей день,

– поділилася Ольга Сумська.

Церемонія відбулася в столичному ресторані паназійської кухні й готувалися до неї дуже ретельно. Пара запросила ведучу, подбала про декор з живих квітів, двоярусний весільний торт без цукру та шампанське, яке виготовили спеціально до їхнього другого весілля.

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Додамо, відповідально Ольга Сумська поставилася й до свого вбрання. На весільній церемонії 25 років тому вона з'явилася без вельону, що видно з архівних фото, адже вже була розлучена з Євгеном Паперним. Про цей аксесуар нареченої акторка мріяла багато років, тому довершила ним свій образ, хоч близькі це не схвалювали.

"Коли виходила заміж за Віталія Борисюка 25 років тому, вбрання у нареченої було скромним, як і весілля. Цього разу я дуже хотіла одягнути вельон. І, не зважаючи на критику, що, мовляв, доросла жінка, бабуся двох онуків не може одягати вельон, я вирішила, що нікого слухати не буду", – емоційно висловилася Ольга Сумська.

На друге весілля подружжя запросило Катю Осадчу, Віталія Козловського, Володимира Горянського і Гаріка Кричевського з дружинами. Варто зазначити, серед гостей свята не було дорослої доньки Ольги Сумської Антоніни Паперної, котра давно переїхала в Росію, та старшої сестри Наталії. В акторок напружені стосунки, вони не спілкуються через політичні протиріччя.