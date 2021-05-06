Тіна Кароль після зміни сценічного образу дає більше інтерв'ю, ніж зазвичай. Тепер вона розповідає не лише про кар'єру, а й про особисте життя, стосунки з чоловіками.

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У кого Тіна Кароль ніколи не закохається

Знаменитість зізналася, що її серце ніколи не зможе підкорити брудний чоловік. Тіна сказала про це з усмішкою, тому точно невідомо, чи саме цей критерій є головним, чи, можливо, вона відповіла жартома.

Олександра Кучеренко запитала Кароль, чи погодилася б вийти заміж за олігарха. На що артистка зазначила, що вона обирає чоловіка, а не статус. Однак наголосила, що змогла б стати дружиною жебрака.

Інтерв'ю Тіни Кароль: дивіться відео онлайн

Співачка також зізналася, що вона береже 2 автомобілі покійного чоловіка Євгена Огіра. Сина Веніаміна, якого народила у шлюбі з Євгеном, вважає найбільшим досягненням у житті. Тіна не приховує, що мріє й про доньку. В одному з інтерв'ю вона розповідала, що навіть готова взяти дитину з дитячого будинку.