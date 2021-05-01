30 квітня молодшій доньці української акторки й телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого Поліні виповнилося 3 роки. Зіркова сім'я зробила невеличке свято на честь дня народження дівчинки.

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Сімейне фото Лілії Ребрик

Андрій Дикий, Лілія Ребрик та їхні донечки Діана та Поліна позували перед камерою на подвір'ї біля будинку. Батьки прикрасили територію великою кількістю повітряних кульок білого та рожевого кольору. На святі були присутні аніматори в костюмах персонажів з мультфільмів та найближчі друзі.

Лілія Ребрик постала в стильному та яскравому образі. Вона приміряла білу кофтинку, жовті джинси та сорочку в тон, які поєднала з кросівками. Вона зібрала волосся ззаду та зробила легкий макіяж. Андрій Дикий позував у джинсах та блакитній сорочці.

Доньки зіркової пари були одягнені святково. Старша Діана обрала фіолетову сукню та рожеву накидку, а іменинниця Поліна – білосніжну пишну сукню з червоною курткою.

З днем народження, Полюня,

– привітала Лілія Ребрик доньку під фото.



Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Шанувальників зачарувала нова миловидна світлина Лілії Ребрик з доньками та чоловіком. Своїми враження від фото вони ділилися в коментарях, а також надсилали багато побажань з нагоди дня народження: