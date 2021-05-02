Українська артистка Тіна Кароль у новому інтерв'ю розповіла про сина Веніаміна, якого народила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Зокрема, зірка поділилась рідкісним описом свого рідного хлопця.

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На кого схожий син Тіни Кароль

Співачка зізналась, що 12-річний Веніамін має доволі гострий гумор. Схожий він як на зіркову матусю, так і на свого батька.

Він – класний. Він – мій. Він – татів. Люблю його шалено,

– розповіла Тіна Кароль.

Знаменитість додала, що її улюблене спільне заняття з сином – тролити один одного. Схоже, що почуття гумору Веніамін перейняв саме від мами.

Тіна Кароль про сина: дивіться відео онлайн

Чим займається син Тіни Кароль