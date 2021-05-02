Українська артистка Тіна Кароль у новому інтерв'ю розповіла про сина Веніаміна, якого народила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Зокрема, зірка поділилась рідкісним описом свого рідного хлопця.
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На кого схожий син Тіни Кароль
Співачка зізналась, що 12-річний Веніамін має доволі гострий гумор. Схожий він як на зіркову матусю, так і на свого батька.
Він – класний. Він – мій. Він – татів. Люблю його шалено,
– розповіла Тіна Кароль.
Знаменитість додала, що її улюблене спільне заняття з сином – тролити один одного. Схоже, що почуття гумору Веніамін перейняв саме від мами.
Тіна Кароль про сина: дивіться відео онлайн
Чим займається син Тіни Кароль
- Веніамін навчається у Великій Британії, у престижному британському навчальному закладі на окраїні Лондона Repton Preparatory School.
- Зауважимо, що рік навчання сина Тіні Кароль обходиться майже в мільйон гривень.
- Веніамін не живе в гуртожитку закладу, а в українській родині. Про це подбала артистка, адже хотіла, щоб син перебував в українському середовищі.
- Син Тіни Кароль обрав свій напрям, який би хотів вивчати – це музика. Хлопець грає на фортепіано і барабанах, займається фехтуванням і регбі.
- Раніше хлопець розповідав, що навчання дається йому неважко, він швидко знайшов друзів та зміг адаптуватись у чужій країні.