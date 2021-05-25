Українська телеведуча Василіса Фролова багато часу проводить із маленьким сином. Також вона часто ділиться миловидними світлинами з Родіоном, тому днями оприлюднила новий знімок на основній сторінці.

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Василіса Фролова з сином на пікніку

Знаменитість відправилась із первістком на природу на відпочинок. Вона зробила світлину на галявині із собакою й відверто показала, як годує сина грудьми.

Василіса Фролова вирушила на пікнік у стильному образі. Телеведуча приміряла кофтинку кольору хакі, широкі блакитні джинси та світлі босоніжки. Волосся вона зібрала у хвіст ззаду.

Нагадаємо, що не так давно зірка вперше вийшла у світ з батьком Родіона. Стало відомо, що це відомий телевізійний продюсер Дмитро Котеленець.



Василіса Фролова з сином / Фото з інстаграму Василіси Фролової

Реакція мережі

Зазвичай користувачі неоднозначно реагують на такі відверті світлини. Однак прихильники Василіси Фролової засипали зірку позитивними коментарями: