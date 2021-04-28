28 квітня для Тіни Кароль по-особливому сумний день. Рівно 8 років тому з життя пішов її продюсер та коханий чоловік Євген Огір. Щороку виконавиця вшановує пам'ять чоловіка та інколи ділиться його архівними фотографіями.
Дивіться також У халаті з глибоким декольте: Тіна Кароль презентувала відео на пісню "Красиво"
Тіна Кароль показала фото коханого
В інстаграм-сторіз артистка оприлюднила світлину, де зображений Євген. Чоловік мило усміхався, дивлячись в камеру. На руках він тримав маленького сина Веніаміна та годував його з дитячої пляшечки.
Така світлина зворушила мережу. Кароль не лише поширила фото, а й з ніжністю підписала його: "Ти усміхаєшся мені у вічності. Я належу тобі в безмежності".
Покійний чоловік Тіни Кароль з сином / Скриншот інстаграм-сторіз Тіни Кароль
Історія кохання Тіни Кароль та Євгена Огіра
- Співачка познайомилася з майбутнім чоловіком у 2007 році. Доленосна зустріч відбулася на телеканалі М1. Спершу продюсер навіть не звернув уваги на Тіну, а вона дуже розгубилася, побачивши Євгена, та засоромилася.
- Згодом Євген став продюсером Кароль та допомагав їй будувати музичну кар'єру. За час співпраці зав'язався роман.
- Стосунки розвивалися стрімко. Вже в січні 2008 року закохані розписалися в РАЦСі, а пізніше влаштували романтичну церемонію на Мальдівах.
- 15 червня того ж року вони обвінчалися в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
- В листопаді 2008 року у подружжя народився син, якого назвали Веніаміном.
- Проте у 2013 році все змінилося. Євген тривалий час боровся з раком шлунку й не зміг подолати його. 28 квітня чоловік пішов з життя.