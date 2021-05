Міжнародний пісенний конкурс Євробачення щорічно стає одною із найочікуваніших подій у світі музики. За всю історію конкурсу Україна відмовлялась від участі двічі й один раз подію перенесли через пандемію коронавірусу. Цьогоріч, вперше за весь час проведення проєкту, його організатори були змушені "перекроїти" формат і змінити деякі правила через небезпеку вірусу COVID-19.

Попри всі ускладнення й обставини, глядачі з нетерпінням чекають 65-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021. До початку цієї визначної події редакція Showbiz 24 пропонує згадати всіх тих артистів, які представляли Україну на цьому вокальному шоу і боролись за перемогу у ньому.

Євробачення-2003: Олександр Пономарьов

Дебют України на Євробаченні здійснив відомий співак Олександр Пономарьов. Артист виконав композицію під назвою Hasta la Vista, за яку посів 14 сходинку. Тоді конкурс Євробачення-2003 приймала Латвія й саме на сцені Риги Пономарьов спробував "запалити" глядачів ритмічною піснею, сильним вокалом і красиво поставленим хореографічним номером. Однак, стати переможцем співаку не судилось. Заслужений артист України отримав від вимогливої аудиторії лише 30 балів.

Виступ Олександра Пономарьова на Євробаченні-2003: дивитись онлайн

Євробачення-2004: Руслана

Пісенний конкурс у 2004 році провели у жаркій Туреччині. Проте, ще більшу спеку у Стамбулі влаштувала співачка Руслана. Своєю піснею Wild Dances артистка змусила публіку шаленіти від захвату. Гуцульські мотиви синглу та драйвова хореографія дозволили Руслані назавжди привласнити собі славу й титул переможниці Євробачення-2004. У цілому, вона набрала 280 балів і це була перша перемога України на конкурсі.

Виступ Руслани на Євробаченні-2004: дивитись онлайн



Своєю участю на Євробаченні Руслана хотіла показати, що Україна і її жителі є невід'ємною частиною Європи. На пресконференції, яка відбулась перед виступом, жінка сказала журналістам, що її вихід у шоу стане своєрідним доказом того, що Україна хоче розвиватись.

Євробачення-2005: " Ґринджоли"

2005 рік став дуже насиченим для українців. Вперше в історії Євробачення столиця України, Київ, гостинно приняла у себе цей міжнародний пісенний конкурс. Держава посилено готувалась до грандіозної події, адже у 2005 році шоу відзначало свій ювілей – 50-річчя з дня створення. Для проведення заходу організатори обрали столичний Палац спорту.

Виступ гурту "Ґринджоли" на Євробаченні-2005: дивитись онлайн

Представником України став гурт "Ґринджоли", який виконав пісню "Разом нас багато". Після подій Помаранчевої революції ця композиція стала своєрідним патріотичним закликом і символом мирного протесту. Але пісня не змогла завоювати серця прихильників й "Ґринджоли" отримали 30 балів та 19 місце у таблиці.

Євробачення-2006: Тіна Кароль

Підкоривши Національний відбір, який відбувся вперше, Тіна Кароль вирішила спробувати свої сили на Євробаченні у 2006 році. Співачка боролась за головний кубок конкурсу у сонячній Греції.

Виступ Тіни Кароль на Євробаченні-2006: дивитись онлайн

Своїм запальним синглом Show Me Your Love , вишуканим образом з українськими мотивами й талановитим шоу-балетом, зірка змусила аплодувати всю залу Афін, де проходило шоу. Окрім всезагального захвату, Тіна отримала від глядачів 145 балів й 7 сходинку у рейтингу.

Євробачення-2007: Вєрка Сердючка

Наступним поїхав презентувати Україну на Євробаченні Андрій Данилко. У своєму ексцентричному образі Вєрки Сердючки й виступом з піснею Dancing Lasha Tumbai, артист приємно здивував публіку, яка масово почала віддавати за нього свої голоси. Однак, рішення Національного відбору стосовно того, що Вєрка Сердючка буде українським представником на конкурсі спричинило багато скандалів.

Виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні-2007: дивитись онлайн

Декілька радіостанцій оголосили бойкот Данилкові, а політик Тарас Чорновіл окликав вибір Національного відбору "ганьбою України". Також після виступу Сердючки, підігрів ситуацію той факт, що слова її пісні перекрутили на Russia goodbye. Та все ж такі обставини не завадили Андію Данилкові зайняти почесне 2-ге місце на конкурсі.

Євробачення-2008: Ані Лорак

У 2008 році на сцену сербського Белграду, де проводили тодішнє Євробачення вийшла Ані Лорак. У спокусливій сріблястій мінісукні співачка виконала пісню Shady Lady. Глядачі були у захваті від ефектної українки, її танцювальних рухів і, звичайно, від сильних вокальних даних артистки.

Виступ Ані Лорак на Євробаченні-2008: дивитись онлайн

Ані Лорак повторила успіх своєї попередниці Вєрки Сердючки й здобула срібло конкурсу, поступившись місцем російському співакові Сергію Лазареву. На сьогодні співачка надає перевагу виступам у країні-агресорці Росії, куди виїхала після початку війни на Сході України. Не зважаючи на складну воєнно-політичну ситуацію у нашій державі, артистка підтримує країну окупанта й охоче дає там концерти.

Євробачення-2009: Світлана Лобода

Для виступу на Євробаченні-2009, яке проводили у Росії, обрали колишню учасницю гурту "ВІА ГРИ" Світлану Лободу. Зірка вирішила підкорювати глядачів і конкурс треком Be My Valentine!, під час виконання якого звабливо танцювала й грала на барабані.

Виступ Світлани Лободи на Євробаченні-2009: дивитись онлайн

Мабуть, такий формат вже "приївся" пошановувачам пісенного шоу, адже Світлана Лобода отримала 76 балів та опинилась на 12 місці в рейтингу. Лобода, як і її попередниця Ані Лорак, не дуже переймається війною на Сході і тисячами загиблих українців, адже часто виїжджає на гастролі Росією.

Євробачення-2010: Alyosha

Співачка Alyosha була удостоєна честі виступати в Осло на Євробаченні у 2010 році. Відомо, що артистка хотіла виконати пісню з назвою To be free, яку написала сама, однак з цим синглом стався неприємний казус. Щорічно комісія Євробачення перевіряє пісні усіх учасників на плагіат, й під час цієї перевірки виявили, що композиція Alyosha здалась дуже подібною до пісні Лінди Перрі – Knock Me Out.

Виступ Alyosha на Євробаченні-2010: дивитись онлайн

Виконавицю наполегло попросили змінити трек, що вона і зробила. Alyosha заспівала пісню Sweet people, головним меседжем якої було привернути увагу суспільства до екопроблем. Проникливий спів та глибокий зміст композиції принесли Україні 10 місце на шоу.

Євробачення-2011: Міка Ньютон

У п'ятірку кращих на Євробаченні-2011 потрапила українська виконавиця Міка Ньютон. У вишуканій сукні з імітацією крил, співачка зачарувала німецький Дюссельдорф своїм чуттєвим голосом й ніжною піснею з назвою Angel.

Виступ Міки Ньютон на Євробаченні-2011: дивитись онлайн



До слова, хореографія у цьому виступі не була задіяна, натомість, щоб зробити вихід Міки оригінальнішим запросили художницю Ксенію Симонову. Мисткиня створила щемливу історію за допомогою піску, а її казка назавжди запам'яталась усім глядачам Євробачення-2011. За свій чуйний виступ співачка отримала 4-те місце у рейтингу шоу.

Євробачення-2012: Гайтана

У 2012 році до жаркого міста Баку помандрувала співачка Гайтана. Барвистий виступ, рухливі танці й весела атмосфера не дозволили аудиторії нудьгувати. Ритмічна пісня Be My Guest та ефектна постановка подарували Гайтані 15 місце.

Виступ Гайтани на Євробаченні-2012: дивитись онлайн

Євробаченння-2013: Злата Огневич

У 2013 році Україні знову вдалось потрапити у трійку переможців. Це сталось завдяки приголомшивому вокалу співачки Злати Огневич. Українська виконавиця презентувала у Швеції свою пісню Gravity. На сцені поставили чарівний номер, задіяли багато спецефектів й створили враження ніби артистка перебуває в образі німфи казкового лісу. Така феєрія дуже сподобалась глядачам й вони нагородили Огневич бронзою.

Виступ Злати Огневич на Євробаченні-2013: дивитись онлайн

Євробачення-2014​: Марія Яремчук

Наступною українкою, хто спробував перемогти у конкурсі стала Марія Яремчук. Донька відомого співака Назарія Яремчука "запалила" копенгагенську сцену драйвовою піснею Tick-Tock. "Родзинкою" виступу став хореографічний номер, поставлений відомим танцівником Франциско Гомесом. Сингл викликав у глядачів Євробачення величезний захват і задоволення, тож вони нагородили Марію Яремчук 6 позицією у списку конкурсу.

Виступ Марії Яремчук на Євробаченні-2014: дивитись онлайн

Євробачення-2015

Складні обставини й напружена ситуація в Україні після Революції Гідності та втрати Небесної Сотні вперше змусили нашу державу відмовитись від участі у пісенному конкурсі. У причинах такого рішення вітчизняні представники також вказували складну економічну ситуацію в країні та перехід на суспільне мовлення.

Євробачення-2016: Джамала

2016 рік для України був не найлегшим роком. Події Революції Гідності, анексія Криму й окупація українських територій відбились на усіх сферах життя українців. Талановита співачка Джамала поїхала на конкурс у Швецію й виплеснула у пісні під назвою "1944" весь біль та історію свого народу – кримських татар, яких у свій час насильно депортували з півострова. За таку чуттєву та щемливу композицію артистка отримала 534 бали й виборола перемогу для України.

Виступ Джамали на Євробаченні-2016: дивитись онлайн

Євробачення-2017: O.Torvald

У 2017 році Україна знову з хлібом і сіллю зустрічає усіх пошановувачів міжнародного конкурсу Євробачення. Організатори на славу постарались й не розчарували фанатів показавши грандіозне шоу й яскраві спецефекти. Цього разу нашу країну презентував рок-гурт O.Torvald.

Виступ O.Torvald на Євробаченні-2017: дивитись онлайн

Музиканти вийшли на київську сцену з піснею Time, якою хотіла наголосити на швидкоплинності часу. Проте, гурту не заручився глядацькою підтримкою і посів 24 сходинку.

Євробачення-2018: MELOVIN

Португальський Лісабон у 2018 році зібрав масу пошановувачів пісенного конкурсу Євробачення. До столиці приїхали чимало артистів, які брали участь у шоу, серед них – загадковий український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров).

Виступ MELOVIN на Євробаченні-2018: дивитись онлайн

Під час Національного відбору трапився великий скандал. Фани MELOVIN настільки бажали його перемоги, що почали надсилати суддям погрози. Однак така неприємність не вплинула на вибір глядачів та експертів, тож виконавець з піснею Under The Ladder поїхав у мальовничий Лісабон. Для виступу співак обрав образ вампіра та показав ефектне фаєр-шоу. У підсумку він посів 17 місце.

Євробачення-2019: MARUV

У 2019 році в Україні трапилась низка гучних скандалів стосовно Євробачення. Несподівано перед початком Національного відбору співачка Tayanna відмовилась від участі у конкурсі, натомість на її місце запросили скандальну і розкуту MARUV. На сцені вона заспівала пісню Siren Song та показала сексуальні танці, які межували на грані з еротикою.

Виступ MARUV на Національному відборі у 2019 році: дивитись онлайн

Після такого вибору у мережі все частіше почалась з'являтись інформація, що у MARUV заплановані гастролі в країні-агресорці Росії. Перед підписанням контракту Національна суспільна телерадіокомпанія України намагалась узгодити всі спірні питання, однак дійти згоди з MARUV не вдалось. Тож, у 2019 році Україна так і не поїхала боротись за кубок Євробачення.

Євробачення-2020: Go_A

Пісенний конкурс Євробачення-2020 повинен був пройти у Нідерландах. Однак, неочікувана пандемія COVID-19 внесла свої корективи. 18 березня 2020 року Європейська мовна спілка повідомила, що конкурс не відбудеться через небезпеку коронавірусної хвороби. Однак, організатори додали, що пісенний проєкт все ж проведуть у Роттердамі, але вже у 2021 році.

Виступ Go_A на Національному відборі у 2020 році: дивитись онлайн

Перед повідомленням про перенесення Євробачення, Національний відбір все ж встиг відбутись і у ньому перемогла група Go_A зі своєю піснею Solovey. Гурт поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв, чим і підкорив суддів відбору.

Євробачення-2021: Go_A

Після року очікування, 18 травня 2021 року у Роттердамі відбудеться перший півфінал Євробачення-2021. Згідно з новими правилами пісенного шоу, етно-фолк-гурт Go_A повинен був представити нову пісню й нею стала надзвичайно насичена українськими мотивами композиція "Шум".

Пісня Go_A "Шум": дивитись онлайн

В основу пісні лягла древня українська веснянка під назвою "Шум", яка за версіями фольклорознавців походить ще з дохристиянських часів та пов'язана з природними ритуалами.