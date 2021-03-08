Українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою. У неділю, 7 березня, в одному з київських пологових будинків знаменитість народила сина й вже опублікувала його перше фото.

Зірковий бейбі-бум продовжується. Ще однією щасливою матусею в українському шоу-бізнесі стала Василіса Фролова. У 43 роки найзаповітніша мрія жінки здійснилася. Вона познайомилася з довгоочікуваним синочком і тепер насолоджується новим статусом.

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Василіса Фролова вперше стала мамою

Хлопчик з'явився на світ напередодні Міжнародного жіночого дня – 7 березня. Телеведуча народжувала в одному з елітних пологових будинків Києва Adonis. День, коли вона вперше стала мамою, Василіса Фролова додала у свій життєпис у фейсбуці та зізналась, що назвала сина Родіоном.

Зірка оприлюднила перше фото малюка, одягненого в сіре боді. У кадрі новоспечена матуся не продемонструвала обличчя новонародженого хлопчика, показавши лише, як разом з татком тримає його за крихітні ручки. Раніше вона розсекретила, що батько її первістка – відомий телевізійний продюсер. Тепер стало відомо, що це Дмитро Котеленець​ .

Перша вагітність Василіси Фролової