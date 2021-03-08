Василіса Фролова вперше стала мамою: миловидне фото малюка
Українська телеведуча Василіса Фролова вперше стала мамою. У неділю, 7 березня, в одному з київських пологових будинків знаменитість народила сина й вже опублікувала його перше фото.
Джерело:фейсбук Василіси Фролової
Зірковий бейбі-бум продовжується. Ще однією щасливою матусею в українському шоу-бізнесі стала Василіса Фролова. У 43 роки найзаповітніша мрія жінки здійснилася. Вона познайомилася з довгоочікуваним синочком і тепер насолоджується новим статусом.
Цікаво Вагітна Василіса Фролова розсекретила, хто батько її первістка
Василіса Фролова вперше стала мамою
Хлопчик з'явився на світ напередодні Міжнародного жіночого дня – 7 березня. Телеведуча народжувала в одному з елітних пологових будинків Києва Adonis. День, коли вона вперше стала мамою, Василіса Фролова додала у свій життєпис у фейсбуці та зізналась, що назвала сина Родіоном.
Зірка оприлюднила перше фото малюка, одягненого в сіре боді. У кадрі новоспечена матуся не продемонструвала обличчя новонародженого хлопчика, показавши лише, як разом з татком тримає його за крихітні ручки. Раніше вона розсекретила, що батько її первістка – відомий телевізійний продюсер. Тепер стало відомо, що це Дмитро Котеленець.
Перша вагітність Василіси Фролової
- Телезірка зізналася, що очікує на появу первістка в листопаді 2020 року.
- Василіса вперше завагітніла у 42-річному віці, що лякало її.
- В грудні 2020 року ведуча розповіла, що інфікувалася коронавірусом. Знаменитості вдалося подолати хворобу без ускладнень для себе та малюка.
- 16 лютого, у свій день народження, Василіса влаштувала вечірку. Саме там вона дізналася стать малюка.
- Під час вагітності Фролова неодноразово поставала перед камерою у відвертих фотосесіях та демонструвала свій особливий стан.
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