Ірина Федишин вміло поєднує кар'єру співачки та виховання двох синів. Рівно 10 років тому артистка вперше стала мамою. Вона поділилася зворушливими дописами на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зіркова матуся привітала синочка з особливим і радісним днем. Ірина оприлюднила декілька сімейних кадрів та адресувала теплі слова старшому синочку Юрчику. Звісно, що Федишин не втратила нагоди продемонструвати новий стильний образ.

Святковий look Ірини Федишин

Для святкування 10-річчя сина артистка обрала біле вбрання. Вона постала перед камерою в костюмі з красивими бежевими вставками, що складався з футболки та обтислих і вкорочених штанів. Поєднала одяг з кросівками білого кольору.

Довге біляве волосся Ірина вклала у легкі хвильки та забрала набік. На обличчі вона зробила бездоганний макіяж з коричневими тінями на повіках і персиковою помадою на губах. Довершила аутфіт великими сережками-кільцями.

Щиро дякуємо усім за привітання! Юрчику 10 років!

– написала Ірина в публікації.

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У коментарях підписники виконавиці продовжують залишати її синочку теплі слова привітань.