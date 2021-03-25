Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відпочиває в Єгипті. Знаменитість відвідала заупокійний храм Хатшепсут. Вона продемонструвала зухвалий образ біля історичної пам'ятки.

Леся Нікітюк в час пандемії коронавірусу наважується літати за кордон. Нещодавно вона повернулася з Туреччини, а тепер відправилася в Єгипет, де не лише засмагає, а й відвідує різноманітні екскурсії.

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Образ Лесі Нікітюк на екскурсії

Зірка побувала у єгипетському місті Люксор. Для поїздки блогерка обрала стильне вбрання. Вона постала перед камерою в чорних спортивних штанах та спокусливому боді на тонких бретелях і з оголеними боками.

Такий образ Леся поєднала з чорними кросівками. Від спекотного сонця її захищали кепка та сонцезахисні окуляри. Волосся Нікітюк вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також увагу привертає золотиста засмага телеведучої.

"Люксор. Храм Хатшепсут. 2021", – коротко написала зірка в публікації.

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Аутфіти Лесі Нікітюк: