Леся Нікітюк у зухвалому вбранні побувала на екскурсії в Єгипті: фото
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відпочиває в Єгипті. Знаменитість відвідала заупокійний храм Хатшепсут. Вона продемонструвала зухвалий образ біля історичної пам'ятки.
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк в час пандемії коронавірусу наважується літати за кордон. Нещодавно вона повернулася з Туреччини, а тепер відправилася в Єгипет, де не лише засмагає, а й відвідує різноманітні екскурсії.
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Образ Лесі Нікітюк на екскурсії
Зірка побувала у єгипетському місті Люксор. Для поїздки блогерка обрала стильне вбрання. Вона постала перед камерою в чорних спортивних штанах та спокусливому боді на тонких бретелях і з оголеними боками.
Такий образ Леся поєднала з чорними кросівками. Від спекотного сонця її захищали кепка та сонцезахисні окуляри. Волосся Нікітюк вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж. Також увагу привертає золотиста засмага телеведучої.
"Люксор. Храм Хатшепсут. 2021", – коротко написала зірка в публікації.
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Аутфіти Лесі Нікітюк:
- зірка захопила сміливим образом в елегантному бежевому жакеті;
- у Стамбулі Леся показала стильний повсякденний look в блакитній сорочці;
- для водної прогулянки Босфором блогерка обрала білий кардиган з червоними та синіми смужками.
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