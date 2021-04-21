Зовсім скоро маленькому Іванові виповниться рік. Його матуся насолоджується кожним днем, адже вона мріяла про цей особливий жіночий статус. Проте сімейне життя Віра тримає якомога далі від сторонніх очей.

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Віра Кекелія показала сина

Виконавиця зробила декілька світлин біля вікна. Маленький Іван стояв на підвіконні та дивився на вулицю. Хоча Кекелія поділилася фотографіями, проте наразі не показала обличчя хлопчика.

Сама ж зіркова матуся постала перед камерою у широких коричневих штанах з принтом в горошок, які поєднала з бежевою кофтою з високою горловиною. Коротке волосся знаменитість акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Віра мило усміхалася та отримувала задоволення від моменту. Судячи з геолокації, фото зробили на студії "Квартал 95", де Кекелія працює.

Мамин помічник. Вже ходить зі мною на роботу. Час, ти куди так біжиш?

– написала в публікації Віра.



Віра Кекелія з сином / Фото з інстаграму Віри Кекелії



Віра Кекелія з сином / Фото з інстаграму Віри Кекелії

У коментарях прихильники співачки залишають багато приємних слів.