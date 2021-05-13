Свого обранця Василіса Фролова вирішила показати на червоній доріжці музичної премії YUNA-2021. Жінка з'явилась у компанії продюсера Дмитра Котеленця. Саме від нього вона народила сина Родіона.

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Фролова з коханим на YUNA-2021

Телеведуча прийшла на захід у картатому образі від української дизайнерки LITKOVSKAYA. Її образ доповнювали елегантні туфлі з гострим носком на низьких підборах, а також чорний клатч. Дмитро Котеленець натомість одягнув чорний класичний костюм та білу сорочку, завершивши образ чорними окулярами. Пара на публіці виглядала досить стримано.

На гламурному заході Василіса Фролова не лише красувалась на червоній доріжці з коханим, а й оголошувала переможця в номінації "Найкраща колаборація року".



Василіса Фролова на сцені YUNA-2021 / Фото з інстаграм-сторіз Василіси Фролової

Що відомо про пологи Василіси Фролової?