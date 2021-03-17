16-річна донька королеви української сцени Маша Полякова обрала шлях знаменитої матері та знайшла себе в музиці. Ще в жовтні минулого року стало відомо, що дівчинка створила свій рок-гурт "Швы". У середу, 17 березня, колектив випустив першу пісню.

Майже пів року старша донька Олі Полякової інтригувала публіку виходом першої сольної пісні. У таємниці від зіркової мами дівчинка зібрала хлопців-музикантів та записала першу пісню, а відео з репетиції опублікувала в мережі. Тоді співачка поділилась, що Маша не просила ані підтримки, ані поради й вирішила підкорювати шоу-бізнес без її зв'язків. Врешті-решт донька Полякової наважилася показати, над чим працювала останні кілька місяців.

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Донька Олі Полякової випустила пісню з гуртом "Швы"

У гурті "Швы" Маша Полякова стала солісткою та виконала частину першого авторського треку під супровід трьох хлопців-гітаристів. Наразі невідомо, яку назву має пісня, адже колектив представив лише її фрагмент. Музиканти записували композицію окремо, кожен у своєму будинку.

Перед камерою старша донька Олі Полякової постала у кремовому худі з принтом, з розпущеним волоссям і макіяжем зі стрілками, які стали невід'ємною частиною концертних образів її успішної мами. Маша не стала показувати інтер'єр свого будинку, з'явившись на тлі килиму. Вона з надривом заспівала про сумну дівчину, яка плаче з цигаркою в руках.

Реакція мережі на пісню доньки Олі Полякової

За інстаграм-профілем гурту "Швы" вже стежать понад дві тисячі користувачів, однак своїми враженнями від першої пісні колективу поділилося значно менше фоловерів. Більшість з них відреагували захопленими смайликами, але є й ті, кому стиль треку та вокал Маші Полякової відверто не сподобалися:

Як на мене, щось незрозуміле, але це може подобатися комусь іншому, тому вперед;

Вокал потрібно підтягнути, а так молодець.

Сама Оля Полякова наразі ніяк не прокоментувала першу сольну пісню доньки. Однак днем раніше заявила в інстаграм-сторіс, що пишається Машею. Артистка розповіла, що дівчинка придбала мікрофон, гітару та самостійно робить аранжування. "Музикантка росте. Моя розумниця", – похвалила вона старшу донечку.