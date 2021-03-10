Ірина Федишин після гастролей влаштувала весняну прогулянку з сином: фото
Популярна співачка зі Львова Ірина Федишин виступила у декількох містах України, а після повернення додому влаштувала прогулянку з сином. Весняна погода хоча й виявилася похмурою, проте не зіпсувала зірковій матусі та її синочку настрій.
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Ірина Федишин більшість вільного часу приділяє синам. Вона часто подорожує разом із ними, грається вдома та організовує прогулянки містом. Днями знаменитість відпочила з синочком Олежиком.
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Нові фото Ірини Федишин з сином
Виконавиця зробила декілька яскравих селфі. Вона постала перед камерою у білих штанах, худі з капюшоном і стильному чорному кардигані. Біляве волосся Ірина зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька пасм, які спадали на обличчя. Також Федишин зробила легкий макіяж з матовою помадою нюдового кольору на губах.
Олежик позував поруч із матусею в джинсах, чорній куртці, червоній шапці та черевиках. У руках хлопчик тримав іграшковий дрон. Співачка розповіла, що це улюблена іграшка її сина.
Мама повернулася у сім'ю. Гуляємо з Олежиком, запускаємо дрон. Він іграшковий і Олежик дуже любить цю іграшку. Це єдине, що його захоплює більше за гаджети,
– написала Федишин в публікації.
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