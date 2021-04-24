Популярна українська артистка зі Львова Ірина Федишин поділилась відвертим кадром на особистій сторінці. Вона постала у спокусливому образі, розбурхавши мережу.
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Образ Ірини Федишин та її новий кліп
Співачка позувала перед камерою у розкішній чорній сукні з довгим шлейфом, блискітками та відвертим декольте до самої талії. Також сукня мала глибокий розріз до стегон, тож зірка змогла похизуватися і стрункими ніжками.
Ірина Федишин поєднала вбрання із блискучими туфлями на високих підборах у тон. Вона вклала волосся у пишну зачіску з ніжними локонами та зробила гарний макіяж. Артистка підкреслила очі чорними тінями у стилі smokey eyes й нафарбувала губи червоною помадою.
Ірина Федишин / Фото з інстаграму Ірини Федишин
На своєму ютуб-каналі артистка презентувала кліп на пісню "Обійми". У романтичному відео Ірина Федишин прогулюється Львовом та демонструє почуття до головного героя. Зірка приміряла кілька стильних образів та знялась у яскравих локаціях.
Ірина Федишин – Обійми: дивіться відео онлайн
Шанувальники діляться емоціями від перегляду нової відеороботи від співачки:
- "Найкраща українська співачка";
- "Дуже красиво";
- "Стильний кліп. Романтично, ніжно, але сумно. Може, це навіть і на краще";
- "Нарешті дочекалися, цей кліп – клас";
- "Супер, гарний кліп";
- "Ох, як красиво";
- "Цілий день чекав прем'єри. Прекрасний кліп".