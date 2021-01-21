Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк днями дала відверте інтерв'ю. Знаменитість розповіла про складні стосунки. а також зізналася, чи є у неї зараз коханий чоловік.

Леся Нікітюк поспілкувалася з Дмитром Гордоном. В інтерв'ю вона розповіла про розвиток кар'єри, роботу на телебаченні, а також не оминула увагою особисте життя. У відео, яке опублікували на офіційному ютуб-каналі Гордона, блогерка зізналася, чи є у неї кохана людина.

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Леся Нікітюк є однією з найпопулярніших дівчат в українському шоу-бізнесі. Вона красива, має чудове почуття гумору, активно працює над різноманітними проєктами. А ось про особисте життя знаменитість говорить не часто.

Леся Нікітюк про особисте життя

Під час розмови Дмитро Гордон пригадав історію, де мовилося про роман Нікітюк із сусідом. На це зірка зазначила, що часто складні стосунки – це найкращі стосунки. Леся поділилася, що на її адресу є багато образ щодо того, що на першому місці у неї робота. Багатьом важко миритися з її насиченим графіком.

"Не брати ні в чому участі, не працювати, а приділяти час лише одній людині – це зрада. Для мене це саме так. Звісно, що коли є сім'я та діти, то потрібно вміти це все правильно поєднувати. А коли стосунки ніде не зафіксовані, я не кажу, що це обов'язково має бути паспорт, то немає сенсу відмовлятися від проєктів. Так можна зустрічатися рік, два, не розуміти, чи людина готова до чогось серйозного, є різні страхи", – поділилася Леся.

Нікітюк наголосила, що зараз на ній є велика відповідальність. Зокрема, за сім'ю, якій вона допомагає. Телеведуча у будь-який момент може полетіти в іншу країну у справах або ж її викличуть на якийсь захід. Леся зізналася, що для того, щоб усе це поєднувати з особистим життя, потрібні досвід і мудрість.

На запитання Дмитра Гордона про те, чи є у неї коханий, Леся не змогла дати однозначної відповіді. Вона задумалася, після чого сказала: "Серце ще не перегоріло".

Інтерв'ю Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн