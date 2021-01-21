Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк дала відверте інтерв'ю, у якому вразила шанувальників відвертими зізнаннями. Знаменитість поділилася, що відчуває себе самотньою, а також не відкидає варіанту про всиновлення дитини.

Леся Нікітюк стала гостею програми "В гостях у Дмитра Гордона". Вона розповіла про роботу на телебаченні, блогерство, співпрацю із зірковими колегами, а також особисте життя. Багатьох прихильників дівчина приголомшила зізнаннями.

Читайте також Леся Нікітюк зізналася, чи є у неї коханий

Леся Нікітюк про самотність

Телеведуча зізналася, що почувається дуже самотньою. Вона приймає це і намагається не розчаровуватися. Знаменитість розповіла, що вона постійно перебуває серед багатьох людей, спілкується та проводить час у компаніях, проте до неї ставляться з певною недовірою. Лише через деякий час співрозмовники бачать у ній просту та щиру людину.

Наразі у блогерки не було багато часу для того, щоб залишитися на самоті. Поки вона активно працює та більшість часу приділяє саме роботі.

Людина може бути самотньою через те, що вона не така, як ті, хто оточує її. І мрії цих людей можуть здаватися дуже примітивними,

– поділилася Леся.

Леся Нікітюк про всиновлення дітей

Дівчина зізналася, що дуже хоче дітей. Вона хотіла б мати двох малюків, проте не відкидає варіант, який стосується всиновлення. Леся поділилася, що якщо в неї буде можливість, то вона була б не проти взяти дитину з притулку.

"Я знаю багатьох людей, які всиновили чи удочерили дитину. Для такого рішення потрібно мати величезне серце, адже це неймовірно важко. Я поважаю таких людей, дуже поважаю. Одна справа, говорити про Анджеліну Джолі, яка виховує прийомних дітей, маючи мільйонні контракти, а інша справа, коли на всиновлення наважуються прості люди, які просто не можуть мати своїх дітей, проте дуже хочуть цього", – розповіла Нікітюк.

Інтерв'ю Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн