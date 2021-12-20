Чимало українських та світових зірок цього року розлучилися. Дехто не коментував розставання, а про когось через гучні заяви говорив весь шоу-бізнес.

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Найгучніші розлучення 2021 року

Дзідзьо та SLAVIA

Про кризу у стосунках подружжя стало відомо ще задовго до офіційної заяви. SLAVIA натякала на "гру почуттів" у сольній пісні, а згодом розповідала про те, що довго перебувала в тіні зіркового чоловіка. Резонанс викликало й її інтерв’ю. У ньому Ярослава розповіла про складні стосунки з Дзідзьо та натякнула на його роман з Олею Цибульською.

Вже через місяць, наприкінці березня, Дзідзьо оголосив про розлучення. Він зізнався, що вже 9 місяців не живе з дружиною через розбіжності та накопичені образи за довгі роки стосунків. Услід за цим SLAVIA часто коментувала їхнє розставання:



Дзідзьо і SLAVIA / Фото з інстаграму співачки

У розлученні Дзідзьо та SLAVIA навіть запідозрили Олю Цибульську, чутки про роман з якою поширились у мережі. Через це співачка почала отримувати погрози. Та в інтерв’ю вона вкотре запевнила, що не мала з артистом стосунків поза роботою.

До слова Дзідзьо вперше прокоментував чутки про роман з Олею Цибульською

Та зараз колишня пара знайшла спільну мову. Дзідзьо "по-чоловічому" розділив фінанси й віддав SLAVIA апартаменти в Києві. Зірки спілкуються, підтримують один одного, дають поради, а нещодавно навіть сходили на побачення.

Позитив та Анна Андрійчук

Ще у 2020 році ексучасник гурту "Время и Стекло" розповідав, що "складнішого року в його житті ще не було". Та вже у квітні 2021 Позитив зізнався, що розлучився з дружиною, Анною Андрійчук, але відмовився від коментарів.

Більш публічним їхній розрив зробила саме Анна Андрійчук. Вона розповіла, що їй було боляче усвідомлювати, що її шлюб – це пройдений етап у 13 років спільного життя. За словами дівчини, вона довго зволікала й чекала, коли Позитив поставить кар’єру на другий план. Пріоритетом репера начебто ніколи не була сім’я, це й стало причиною розриву.



Позитив та Анна Андрійчук / Фото з інстаграму дівчини

Після розлучення Позитив спілкується з Анною, хоч впевнений, що підтримувати зв’язок з колишніми – неправильно. Та вони дружать, адже мають спільних товаришів, що підтримували їй у час кризи – Надя Дорофєєва, Потап й Настя Каменських.

Андре Тан й Аліна Харечко

9-річний шлюб дизайнерів завершився задовго до травня 2021 року. Андре Тан оголосив про розлучення вже тоді, коли процес розриву шлюбу остаточно завершився. Він залишив колишній дружині та доньці великий дім, купив Аліні нове авто та щомісяця виплачує аліменти.

Модельєр зі світовим ім’ям розповідав і про причини розлучення, яких було вдосталь. Це і постійні сварки, побут, конфлікти на тлі амбіцій та бізнесу Аліни Харечко та як наслідок – втрата всіх почуттів. Розлучення Андре Тан переживав важко.

Після розлучення я просто лежав два тижні в ліжку і дивився в стелю. Це був карантин і було дуже страшно, я взагалі думав, що моє життя закінчилось. Я лежу, в мене течуть сльози, я перебуваю у квартирі своїх друзів, які дали мені пожити тимчасово на 2 тижні. Я не розумію – у мене є бізнес чи його вже нема, чим я далі буду займатись. І це був найстрашніший і переломний момент в моєму житті,

– зізнавався чоловік.



Андре Тан й Аліна Харечко / Фото з інстаграму Андре Тана

Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова

Музикант Святослав Вакарчук рідко ділиться деталями особистого життя. Однак у червні 2021 року він оголосив, що розійшовся з Лялею Фонарьовою, з якою був у цивільному шлюбі 20 років.

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Сталось так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлись. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми,

– написав тоді Вакарчук.

Співак не вдавався до інших деталей – причини розлучення залишилися їхньою особистою справою. Та зрозуміло, що після розставання вони залишилися у хороших стосунках.



Святослав Вакарчук і Ляля Фонарьова / Фото з інстаграму

Зазначимо, у серпні стало відомо, що Святослав Вакарчук вперше став батьком. Його син Іван народився начебто ще у травні, тобто ще до того, як артист оголосив про розлучення. Хто є мамою первістка, невідомо, але ЗМІ підозрюють, що це продюсерка Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Андрій Хливнюк і Ганна Копилова

Про розлучення співака та режисерки всі дізналися не з офіційних заяв, а з судових документів, що потрапили в руки журналістам. Подружжя передало всі папери до Шевченківського суду й попросили розглянути справу без них.

За чутками, криза у стосунках пари почалась ще в лютому 2020 року. Однак сам Андрій Хливнюк не підтверджує, але й не спростовує цю інформацію.



Андрій Хливнюк і Ганна Копилова / Фото з фейсбуку

Додамо, що через рік після розлучення лідер гурту "Бумбокс" закрутив роман з українською моделлю Наталією Гоцій. Та їхні стосунки протривали недовго через постійну завантаженість.

Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Романтичні стосунки пари закрутилися на шоу "Холостячка", де у фіналі Ксенія Мішина обрала переможцем Олександра Еллерта. Після виходу шоу на екрани, пара розповіла, що досі разом. Та згодом у їхніх відносинах виникла перша криза: тоді в мережі запідозрили, що закохані розірвали стосунки.

16 липня акторка заявила, що раз і назавжди розірвала стосунки з обранцем. Зірка не хотіла коментувати розставання, а Олександр Еллерт натякнув на постійну драму у стосунках.



Ксенія Мішина та Олександр Еллерт / Фото з інстаграму Ксенії Мішиної

Неочікувано для всіх гуморист привітав Ксенію Мішину з річницею стосунків, а потім зірок побачили разом в аеропорту. 28 серпня герої "Холостячки" потрапили у кадр на весіллі акторів Дмитра Сови та Даші Легейди, – все це підігріло чутки про примирення.

Та, схоже, все було марно. Через кілька тижнів Ксенія Мішина остаточно оголосила про те, що вона не разом з Олександром Еллертом. Тепер зірки навіть не стежать один за одним в інстаграмі. Причиною розриву були постійні сварки і те, що їм обом було некомфортно у стосунках.

Ірина Білик та Аслан Ахмадов

У квітні Ірина Білик вже втретє подала на розлучення з чоловіком. Її шлюб з російським продюсером і фотографом завершився через те, що Аслан Ахмадов жив на дві країни, а в час пандемії й взагалі перестав навідувати дружину та спільного сина Табріза.

Та співачка не хотіла влаштовувати з розлучення скандал. Вона сказала: "Якщо хочеш, щоб все було тихо, зробімо щось гарне". І Аслан погодився – зняв для зірки кліп.

Просто це була така історія кохання. Ви є знаєте, що в моєму житті все, як у книжках: перша глава, друга, третя… Ми розійшлися тихо. І дуже голосно зняли кліп. Він подарував мені цей кліп. Як і всі інші, які робив для мене,

– сказала виконавиця.

Останній кліп, знятий Асланом Ахмадовим: дивіться відео

Кім Кардашян і Каньє Вест

Ще з початку січня у пресі почали ходити чутки про те, що розлучення знаменитостей не за горами. Кім і Каньє начебто відвідували сімейного психолога, але вирішили припинити цей процес і подали на розлучення у лютому.

Кім Кардашян отримає 6 мільйонів доларів за кожен рік шлюбу, дім за 60 мільйонів доларів і страхівку у випадку смерті репера. У подружжя є 6 спільних дітей – Каньє Вест добивається, щоб отримати спільну опіку над нащадками.

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Попри те, що Кім Кардашян закрутила роман з Пітом Девідсоном та виявляє бажання остаточно розлучитися, сам Каньє Вест хоче повернутися до коханої. Про це він не тільки співав у піснях, але й виступав з публічними зверненнями.



Кім Кардашян і Каньє Вест / Фото Getty Images

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Перші чутки про кризу в стосунках знаменитостей з'явилися в лютому цього року: вони розповідали, що були у сімейного психолога, бо часто сварилися. Наступного місяця стало відомо про розрив зіркової пари, щоправда, це виявилось припущенням – згодом артистка спростувала гучну новину, хоч і визнала, що проблеми існують.

Наречені робили все для того, щоб врятувати стосунки. Але 15 квітня Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційну заявили про розрив. Ймовірно, що саме виконавиця стала ініціаторкою розставання, бо зізнавалась, що не почувалась захищеною.



Джей Ло й Алекс Родрігес / Фото з інстаграму зірки

Цікаво, що виконавиця недовго була самотньою. Через кілька тижнів Джей Ло почали помічати з колишнім Беном Аффлеком, а вже в липні підтвердила їхні стосунки.

Джіджі Хадід і Зейн Малік

Розставання знаменитої моделі та співака стало справжньою несподіванкою, а розпочалося все гучним скандалом. 29 вересня між Зейном та мамою Джіджі, Йоландою, спалахнув конфлікт. Йоланда нібито навідалась до онуки та Маліка без запрошення, а у відповідь артист назвав її "чортовою голландською повією", наказав триматися подалі від його доньки та нібито заштовхнув до шафи. Йоланда Хадід подала 4 позови до суду. Зейн Малік заперечує фізичне насильство, але все інше – ні.

На той час Джіджі Хадід не була вдома, але Зейн начебто телефонував їй і теж влаштував скандал. На цьому тлі модель вирішила порвати з чоловіком. До слова, пара так і не була одружена, але ходили чутки про заручини.



Джіджі Хадід і Зейн Малік / Фото Getty Images

Адель і Саймон Конецький

Про розрив стосунків пари було відомо ще 2 роки тому. Але лише в січні 2021 року вони зайнялися шлюборозлучним процесом. Він тривав недовго – вже через 2 місяці знаменитість офіційно стала холостячкою.

Усі питання вирішувалися мирно та без участі преси. Ймовірно, їхнє розлучення було одним з "найтихіших" у 2021. Адель і Саймон Конецький порівну поділили нажите майно та опіку над сином.



Адель і Саймон Конецький / Фото Getty Images

Не можна не пригадати гучне повернення Адель у шоу-бізнес – вона випустила перший за 6 років альбом. Чимало пісень там присвячені саме розлученню. Це не спроста: зірка важко переживала розрив й страждала від панічних атак.

Саша та Ігор Пустовіти

Одне з найскандальніших розлучень цього року стосувалося інстаграм-блогерів: Саші Бо та Ігоря Пустовіта. Про їхній розрив стало відомо з офіційних заяв, але згодом все розгорілося не на жарт. Все почалось з того, що Саша Бо двічі дала інтерв'ю Єфросиніній, у якому розповіла іншу сторону бездоганної картинки їхньої сім'ї. Вона зізналась про нібито аб'юз з боку чоловіка, погрози, приниження та знецінювання.

Інтерв'ю з Сашею Бо: дивіться відео

У відповідь дружині Ігор Пустовіт також дав інтерв'ю Славі Дьоміну, де розкрив свою версію їхнього шлюбу та причин розлучення. За його словами, аб'юзер у парі – саме Саша, адже вона його начебто принижувала.

Інтерв'ю з Ігорем Пустовітом: дивіться відео

Тож кожен з блогерів звинувачував у розриві іншого й розкидувався гучними заявами про насильство. Зараз зірки інстаграму дійшли спільної мови щодо виховання двох синів і працюють над розлученням у суді.

Ілон Маск і Граймс

Мільярдер та винахідник Ілон Маск близько трьох років перебував у стосунках з епатажною артисткою Граймс і у відносинах зі співачкою всьоме став батьком. Вони жили разом, але одружуватись не поспішали.

24 вересня стало відомо, що Ілон Маск розстався з коханою. Він повідомив, що продовжуватиме жити разом з Граймс, щоб виховувати сина. Та причину розриву чоловік так і не розсекретив.

Граймс по-особливому коментувала розставання з чоловіком, пожартувавши про нетрадиційну орієнтацію: "Я буду колонізувати Європу (один із місяців Юпітера, – Showbiz 24) окремо від Ілона для лесбійської космічної комуни".



Ілон Маск і Граймс / Фото Getty Images