Британська співачка Адель завершила шлюборозлучний процес і офіційно може вважатись холостякою. ЇЇ вже колишній чоловік Саймон Конецький та Адель порівну поділили нажите майно, кошти та опіку над сином.

Про офіційне розлучення пари повідмили дві людини, близькі до оточення Адель. Вони розповіли, що суддя підписав усі шлюборозлучні документи.

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Розлучення Адель

Згідно з документами, пара поділила між собою:

140 мільйонів фунтів стерлінгів (5,3 мільярдів гривень), які заробили протягом шлюбу;

нерухомість вартістю 34,7 мільйона фунтів стерлінгів (1,3 мільярда гривень) та інші активи;

опіку над 8-річним сином Анджело Едкінсом.

Перше, про що вони домовилися, – це розділити опіку, і з тих пір мова йшла про справедливий розподілі решти їх сімейних фінансів,

– розповів інсайдер.



Адель і Саймон Конецький розлучились / Фото Just Jared

Що відомо про розлучення пари?

Нагадаємо, що Адель та її коханий Саймон Конецький стали батьками у 2012 році, але одружились лише у 2016. Втім, через 3 роки спільного проживання вони оголосили про розлучення. Лише у січні 2021 року вони через посередників серйозно зайнялись шлюборозлучним процесом. У 2020 році вони також підписали угоду про нерозголошення деталей розлучення, тому нова інформація відома лише з уст близьких друзів пари.

Раніше повідомлялось, що після розлучення Адель повинна виплатити 140 мільйонів фунтів стерлінгів своєму колишньому чоловіку. Пара не підписувала шлюбний договір, тому за законами штату Каліфорнія, Саймон мав повне право на половину майна Адель. Згідно з вище наведеними даними, саме така сума і дісталась бізнесмену Саймону.