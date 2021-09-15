Запис першого інтерв'ю Саші Пустовіт (Саші Бо, як вона підписана в мережі Instagram), відбувся ще 20 червня. Тоді на відверту розмову у київській студії не допустили її чоловіка Ігоря Пустовіта, що його неабияк обурило. Втім, запис все ж відбувся і Єфросиніна планувала випустити це інтерв'ю незадовго після монтажу.

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Втім, через пару днів у мережі прогриміла новина, що Ігор та Саша розлучаються. Якщо блогерка утрималась від коментарів і заявила, що не буде коментувати причини розставання, то Ігор впродовж наступних кількох місяців усіляко підіймав цю тему у своїх сторіз та профілі. Чоловік часто наголошував, що підписники "не розуміють і навіть не уявлять", що в них сталось, відтак чимало прихильників підозрювали, що йдеться або про зраду, або про фінансове питання, яке часто гостро стояло у їхній сім'ї (відомо, що Саша заробляла на блогінгу в рази більше, ніж її чоловік).

Телеведуча Маша Єфросиніна так і не випустила першого інтерв'ю, пояснюючи це тим, що чекає реакції від Саші, адже вона не розуміла, як можна було говорити про ідеальне життя, а вже через кілька днів подавати на розлучення. Рівно через 2 місяці, 20 серпня, Саша Бо приїхала у Київ і записала нове інтерв'ю з Єфросиніною, яке з'явилось у мережі 14 вересня. Для порівняння, команда телеведучої показала 2 версії інтерв'ю для усього розуміння ситуації, і правда шокувала усіх.

"Він б'є найсильніше – словами"

Я не скажу, що інтерв'ю стало рушійною силою, але повпливало на мою свідомість. Я багато аналізувала і думала про це… Це був восьмий раз, коли я збирала речі і йшла. Просто попередні рази я не афішувала, а коли робила це – завжди намагалась згладити це і зробити з себе дурочку. Насправді все дуже складно і давно до того йшло,

– розпочала Саша Бо.

Блогерка поділилась, що сварки та скандали у них були регулярно останні кілька років. Попри щасливі фото у соцмережах, негативу у її житті було достатньо, але вона майже ніколи не показувала це у мережі. Черговий конфлікт виник одразу після запису червневого інтерв'ю, коли пара поверталась додому в Івано-Франківськ. Ігореві не сподобалось те, що його не пустили на інтерв'ю і він не чув, що вона розказувала, хоча тоді Саша лише його нахвалювала та приховувала багато речей про їхні стосунки. Чоловік навіть вимагав вирізати певні моменти з їхнього інтерв'ю, але Маша Єфросиніна телефоном заспокоїла його і запевнила, що нічого радикального там немає. Наступний скандал, через який пара остаточно роз'їхалась, стався за кілька днів, коли Саша заснула під час перегляду фільму, а він розблокував її телефон і почав читати листування з подругою та мамою. Там блогерка жалілась рідним на свого чоловіка і називала його "мудаком". Це його страшенно розлютило, через що він її розбудив та почав звинувачувати у різних речах.



Саша Бо та Ігор Пустовіт до розлучення / Фото з інстаграму блогерки

"Він будить мене зі сну і одразу питає: "Ти що, мені зраджуєш?". "Тобто? Ніхто нікому не зраджує". "Кажи мені правду!". Кажу: "Ні", а він: "Докажи, що ні", – а я: "Докажи, що так". Ми почали дуже сильно сваритися і я в 4 ранку беру ключі, тікаю з дому, бо я не могла вже цього слухати. Діти спали вдома, але я розуміла, що він їх не зачепить", – розповіла Саша.

Причиною, чому вона не розповідала про нього усю правду та й загалом чому вони розходяться, вона назвала страхом. За її словами, чоловік – це найбільший її хейтер. Адже стільки бруду, скільки він говорив їй за увесь час, не казала їй жодна людина в мережі.

Так, як б'є він – він б'є найсильніше, словами. Починаючи з того, що він всі роки мені говорив: "Ти ніхто. Ти без мене ніхто. Я тебе взяв ніким. Якби не я. Це все я...". Колись він мені купив рекламу у Соні Стужук за 100 доларів. Я цю рекламу досі не можу йому відпрацювати. Він мені досі згадує: "Я тобі все зробив". Я кажу: "Ігор, я ж тебе про це не просила". Для чого чоловік робить жінці подарунок, а потім про це згадує?

– зазначила блогерка.

Шантаж в обмін на підписання документів

Як з'ясувалось, кілька місяців шлюборозлучного процесу були для блогерки особливо важкими через шантаж, який нібито здійснював Ігор Пустовіт. Він вимагає змінити її прізвище на дівоче – Боднар, а також віддати йому будинок, який вони будували, та рівну опіку над їхніми двома дітьми – Данилом та Євгеном. Якщо Саша не погоджувалась на ці умови, він казав, що розповість усім її таємниці.

Булімія

Саша зізналась, що з 2017 року страждає на булімію – психічний розлад, який характеризується розладом харчової поведінки (коли людина раптово вживає велику кількість їжі, а потім вибльовує її). Спочатку для неї це був спосіб схуднути, але згодом це перетворилось на заспокоєння після нервових зривів, причиною яких ставав сам чоловік. Згодом він про це дізнався і за спиною Саші, коли він ще був з нею у шлюбі, почав розповідати усім друзям та знайомим. Про це вона дізналась лише тоді, коли розлучилась. Проте останні місяці він погрожував це розповісти всій мережі, адже таємно знімав відео, де вона їсть, а потім біжить у туалет. Також він одного разу навіть бажав їй померти від раку шлунка.

"Всі про це дізналися. Він знімав мене, коли у мене були напади, а тепер цим шантажує. Я йому нічого поганого не зробила, а він так поводиться зі мною. Він навіть бажав мені померти від раку шлунка, хоча знав, що для мене це болюча тема", – заявила Пустовіт.



Скриншот з листування Ігоря Пустовіта до Саші Бо / Скриншот з відеоінтерв'ю

Туберкульоз під час вагітності

Іншою річчю, якою погрожував Саші Ігор, це її діагноз під час першої вагітності. По закінченню третього триместру дівчина потрапила в реанімацію із високою температурою. Тоді всі думали, що це запалення легень, але ніхто не відправляв її на рентген через вагітність. Завдяки одному лікарю стало відомо, що у її легенях була зайва вода, яку вивели через пункцію. Згодом рідину відправили на аналізи і з'ясувалось, що там була паличка Коха, тобто вона перенесла закриту форму туберкульозу. Коли почув це Ігор, він попросив Сашу зробити аборт.

"Коли я почула цей діагноз, я отримала від Ігоря перший удар в спину. Він сказав робити аборт, бо він не буде возити хвору дитину в Німеччину на лікування. Хоча лікарі казали, що все добре, це плацентарний бар'єр і дитина народиться здоровою. Мені казали, що якщо ти зробиш аборт, ти якраз і помреш, тому що вагітність – це єдиний механізм, запущений у твоєму організмі, який підтримує його життєдіяльність… Головним, хто повпливав на його думку, це була його мама. Вона приходила і казала: "Саша, треба зробити аборт. Я говорила з мольфарами, які так казали"… Я вже їй кілька разів говорила: "Як ви їй (дитині) в очі дивитеся після цього?", і через це ми ніколи не спілкувалися зі свекрухою", – продовжила Саша.

Пізніше в інтерв'ю жінка розповіла, що після чергової сварки Ігор навіть вигнав її з квартири голою на сходову клітку. Вона тримала на руках маленького сина. Згодом він забрав сина з рук, а її самою залишив за дверима. Після того, як ніхто із сусідів не відкрив їй двері, вона зателефонувала батькам і його матері, яка нічого йому за це не сказала.

Тато Саші – не її біологічний батько

Окрім попередніх речей, Ігор також нібито погрожував блогерці, що розповість усім про те, що її тато не є біологічним батьком, а всього лиш вітчимом. Про це дівчина сама дізналась лише у 15-річному віці і в певний час у шлюбі з Ігорем про це йому зізналась. Тільки тепер Пустовіт начебто вирішив все використати проти неї.

Він почав обзивати мого тата і казати, що я взагалі нічого не розумію, що в мене навіть тата немає, і як я можу знати, яка має бути правильна модель сім'ї? Я кажу: "Що ти говориш? Є в мене тато, у мене класний тато". А він: "Ні, він такий-то і такий-то. А ще я хочу подзвонити до твого біологічного батька і дізнатись, чого ти така кончена",

– додала Саша Бо.



Скриншот з листування Ігоря Пустовіта до Саші Бо / Скриншот з відеоінтерв'ю

Зокрема Ігор погрожував усі розповісти про її "махінації" з документами по бізнесу. Окрім цього, за словами блогерки, чоловік щомісяця хоча б один раз мав поганий настрій, що ставало причиною скандалів в сім'ї. Тому вона після хороших днів чи відпусток завжди чекала, коли настане цей момент.

У їхній сім'ї також зникло поняття статевої близькості, адже він казав їй, що у неї тепер "відро". Вона заявляє, що ніколи не підозрювала його у зрадах, але їй було дивно, коли після оголошення про розлучення у нього швидко з'явилась нова пасія. Перші фото з новою дівчиною їй у приватні повідомлення скинула адміністраторка готелю, де відпочивав Ігор.

Щодо дітей, то наразі невідомо, як подружжя розділить опіку над ними, тому що суд відбудеться 30 вересня.

Саша Бо (Пустовіт) про розлучення з чоловіком: відео з Машою Єфросиніною

Реакція чоловіка на інтерв'ю

Наразі Саша Бо заручилась великою підтримкою від своїх шанувальників: вона опублікувала в інстаграм-сторіз та профілі, що мовчала всі ці місяці, бо боялась хвилі негативу від підписників та самого чоловіка, але тепер їй не страшно, оскільки вона першою розповіла про усі свої таємниці, якими шантажував її чоловік.

Текст публікації Саші Бо, 14 вересня:

"Я довго не підіймала цієї теми, та сьогодні я вперше та востаннє коментую своє розлучення. Наш шлюб погубили знецінювання, неповага, гроші та глибокі приховані образи. Одразу скажу, що зради не було. Дуже шкода, що не вийшло по-доброму, по-людськи і по-нормальному зізнатись один одному в тому, що ми просто вигоріли. Наша війна триває від лютого, я просто цього не знала. Всі ці роки наші стосунки котились у прірву. Та я ніколи не могла собі дозволити те, що дозволяє зараз він. Я мовчала на публіку і могла обговорити і поплакатись тільки найближчим… Мене не відпускають жити вільно і щасливо. Але тепер буде так. Я рухаюсь далі. 30 вересня у нас суд. Звісно, в кожного своя версія і історія. Кожен проживає це по-своєму. Я розповіла щиро і так, як це відчувала, не вигадуючи жодної деталі. Тепер ви все знаєте і вам нічого не потрібно уявляти".

Через кілька годин після виходу інтерв'ю Ігор Пустовіт опублікував інстаграм-сторіз свою реакцію, де заявив, що його дружина бреше.

Збрехала вперше, щоб мотивувати вас думати красиво про себе. Збрехала вдруге, щоб мотивувати вас думати погано про мене. Але віддаю належне – зіграно і змонтовано красиво, з усіма вирваними з контексту вставками, з перекручуванням фактів, зі слізьми, щоб персонажа ще й стало шкода. По усіх канонах помсти та знищення колишнього, якому вдалось вижити. Я, наразі, залишусь без коментарів, дам час посмакувати вам моє приниження, а воно справді вийшло смачне, тільки-от будь-який детектор брехні просто згорів би від перенавантаження, якби він був там присутній",

– написав Пустовіт.

Зокрема він опублікував кілька скриншотів, де люди шоковані інформацією, яку розповіла Саша, а також де підтримують його.

Реакція Ігоря Пустовіта на інтерв'ю Саші Бо / Скриншоти з інстаграм-сторіз чоловіка