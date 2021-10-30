Відомий український артист Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) рідко дає коментарі щодо особистого життя. Та нещодавно він дав відверте інтерв'ю, в якому мало не вперше відповів на численні чутки про його роман зі співачкою Олею Цибульською.
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Дзідзьо про роман з Цибульською
Попри всі підозри шанувальників, знаменитість заперечив, що у нього та Олі Цибульської можуть бути романтичні стосунки. До неї він ставиться тільки як до виконавиці та колеги.
Я взагалі не цікавлюся, як це відбувається. Оля для мене професійна людина, яка дуже багато пройшла. Вона створювала сама себе – була радіоведучою, ведучою, вона багато працює,
– підкреслив артист.
Дзідзьо визнав, що його спільні пісні з Олею ("Киця", "Чекаю. Цьом") могли спричинити поширення таких чуток. Однак треки не завжди бувають автобіографічними.
"Те, що там, може, підкрутила історію в піснях, але то ж неправда", – наголосив він.
Оля Цибульська і Дзідзьо / Фото з інстаграму Олі Цибульської
Чому з'явилися чутки про роман
- Не тільки спільні пісні та провокативна поведінка співаків спричинила серед фанів поширення інформації про романтичні стосунки. Через розлучення Дзідзьо все розгорілося з новою силою.
- Ще перед оголошенням про розрив SLAVIA заявила, що стосунки її чоловіка та Олі Цибульської завдавали їй болю. Адже зірка не спростовувала чутки, а тільки підігрівала цим інтерес до себе.
- Вже після заяви про розлучення між Дзідзьо та SLAVIA Оля Цибульська наголосила, що не була розлучницею, а її син – не від музиканта. Водночас вона додавала, що якби хотіла закрутити з ним роман, ніщо б це бажання не зупинило. Але Дзідзьо й Оля люблять одне одного тільки як друзі.