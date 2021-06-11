Думки про шлюб з Каньє Вестом Кім озвучила в діалозі зі своєю матір'ю Кріс Дженнер. За її словами, прокидаючись зранку у 40-річному віці, вона хоче відчувати, що "повністю щаслива". Вона також зізналась, що звертатиметься до психотерапевта, аби впоратись із проблемами.

До слова Кім Кардашян розкрила причину розлучення з Каньє Вестом

Дозвольте мені попрацювати над собою і подивитися, де я перебуваю – це те, чому я так схвильована. Я прокидаюся в 40 і розумію, що я просто хочу повного щастя,

– зазначила Кім.

"Я знаю, що повне блаженство – це неповна реальність, але якщо я можу мати його більшу частину це все, чого я хочу. Куди б мене це не привело. Я просто хочу свого чистого щастя, тому я працюю над тим, щоб зрозуміти, як цього домогтися. Мені просто здається, що я так багато працювала у житті, щоб досягти всього, чого я хотіла, і я виправдала свої очікування і досягла в 10 разів більше, ніж я могла собі уявити", – продовжила знічена Кім Кардашян.

У розмові з мамою жінка також згадала про самотність у стосунках, коли Каньє Вест поїхав у штат Вайомінг, а вона залишилась у Лос-Анджелесі.

Я немаю з ким розділити свого життя. Типу, так, це очевидно, є мої діти і все таке, але я просто буду сидіти тут і думати: "Добре, мої діти задовольняють мене, але чи я в порядку?" Я ніколи не думала, що я самотня... Я завжди думала, що це нормально, у мене можуть бути тільки діти, мій чоловік переїжджає зі штату в штат. І я просто перебуваю в цій поїздці з ним, і мене це влаштовувало, але потім, після того, як цього року мені виповнилося 40, я зрозуміла: "Ні, мені не потрібний чоловік, який живе в зовсім іншому місці, ніж я". Я подумала: "Боже мій, ось тоді ми краще ладнаємо", але потім мені стало сумно, і тепер я не цього хочу,

– додала жінка.

У підсумку Кім зізналась, що вдячна Каньє Весту за весь досвід, який вона здобула з ним у шлюбі, але так більше все продовжуватись не може. Вона хоче, аби в неї з ним було спільне бачення на життя, але цього немає. Своїй мамі вона також наголосила, що на той час ще не готова до остаточного рішення, ймовірно, йдеться про розлучення, але вона пообіцяла їй, що обов'язково буде щасливою у будь-якому випадку.

Як Кім Кардашян переживає розлучення з Каньє Вестом