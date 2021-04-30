Українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома), яка розвиває сольну кар'єру, розповіла деталі розриву шлюбу з артистом Дзідзьо. Зірка зауважила, що вони з Михайлом не живуть разом 8 місяців, а не 9. Вона додала, що процес усвідомлення проходив плавно. Спочатку вони просто жили окремо, а згодом зрозуміли, що варто розлучитися і залишитися в хороших стосунках.

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SLAVIA про розлучення з Дзідзьо

Співачка поділилась, що подружжя намагалося врятувати шлюб. Зокрема, Дзідзьо запропонував сходити до психолога. Та єдиний візит до нього нічого не змінив.

Я за те, щоб спробувати все, що можливо, щоб зберегти все, що можливо, до останнього. І я перепробувала всі варіанти. Але в підсумку прийшли до висновку, що все-таки кращий варіант в такому випадку – це розлучення,

– заявила SLAVIA.

Дівчина зізналась, що можливою причиною розлучення стали постійні замовчування емоцій з її боку. Особливо, коли Михайло став учасником гурту Dzidzio, він став для нього пріоритетом.

Натомість Ярослава, щоб не забирати в чоловіка енергію, не влаштовувала жодних скандалів чи роз'яснень стосунків: "Намагалася захистити його від якихось домашніх дрібних побутових справ, моральних і емоційних питань".

Коли все замовчувати, це накопичується роками й призводить до непорозумінь. І коли починаєш з'ясовувати, розумієш, що у вас різні погляди на ті чи інші питання, що між вами немає зв'язку, що людина чує зовсім не те, що ти хочеш йому сказати,

– висловилась дівчина.

SLAVIA додала, що пара вже подала заяву на розлучення. Зараз вони готують для цього документи, чим займається адвокат Дзідзьо.

Як почувається SLAVIA через розрив шлюбу

Ярослава Хома зауважила, що кілька років тому розлучення було для неї неприйнятним. Та й зараз така ситуація стала дуже важкою для артистки.

Я виплакала дуже багато сліз. Було дійсно важко, гірко, особливо під час переїзду до Києва. Переїзд взагалі складна штука. Я залишила все і переїхала на нове, порожнє місце. Тут у мене не було нічого і нічого навіть не хотілося,

– зізналась співачка.

Однак згодом зірка змогла "вибратися з клітки" і рухатися далі. Вона пережила біль і зараз налаштована на позитив, адже за словами Ярослави, вона дуже оптимістична людина.

"Але тепер я відчуваю легкість, полегшення. Я ніби вдихнула свіжого повітря. У мене немає ніяких образ, у мене тільки подяка. Вважаю, що це найкращий чоловік, який міг бути в той період мого життя", – підсумувала артистка.



Михайло та Ярослава Хома на весіллі / Фото з інстаграму SLAVIA

Розлучення Дзідзьо та SLAVIA: коротко